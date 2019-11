Van contra legisladores leales a Evo

Ciudad de México.- El Ministro de Gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, anunció este domingo la creación de un aparato especial de la Fiscalía para arrestar a legisladores y personas afines al partido de Evo Morales, a quienes acusó de realizar actos de subversión y sedición.

"Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión", dijo Murillo, según reporta el diario local Los Tiempos.

"A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales".

El sábado, el Ministro había advertido sobre iniciar un proceso contra periodistas cercanos al partido Movimiento al Socialismo, del ex Presidente Morales por los cargos de sedición.

Bolivia permanece en el limbo una semana después de que Morales renunciara por la presión del Ejército, la Policía y la Oposición. Los legisladores aún no han acordado una fecha para nuevas elecciones.

Tras la salida de Evo Morales de la Presidencia, Áñez se autoproclamó Mandataria de Bolivia. Después firmó un decreto que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la contención de protestas, en el mismo día en que enfrentamientos en una marcha dejaron nueve muertos.