Ve Jacobson falta de plan bilateral contra narco

Reforma

Ciudad de México.- La ex Embajadora de EU en México, Roberta Jacobson, lamenta que no haya un plan conjunto entre ambos países para combatir el narcotráfico y la violencia derivada por eso.En entrevista con REFORMA, aseguró que no ha visto mejoría en el tema de seguridad desde que renunció a la Embajada hace dos años.

"Lamentablemente veo dos gobiernos que no tienen planes ni estrategia, ni tampoco hablan de seguridad, a veces hablan de tráfico de armas. Incluso en la visita del Presidente López Obrador a la Casa Blanca que era una oportunidad maravillosa de poner en papel algo concreto que ambos lados hicieran para mejorar la situación de seguridad y no lo veo. Eso es una cosa trágica para millones de personas en ambos lados de la pandemia. Estamos hablando de 75 mil personas que han fallecido por opiáceos o por razones de violencia conectada al narcotráfico, más de 35 mil personas en México", expuso.

"Así que cuando Biden dice que una de las cosas que quiere hacer lo más pronto posible es definir una estrategia conjunta de seguridad entre México y EU es esencial, es realmente importantísimo hacerlo", añadió.

¿Cómo ve la detención de Cienfuegos?

Fue una sorpresa para mí, otro golpe en el ámbito de seguridad para los dos países. No sé más que lo que leo en las noticias sobre eso, pero claro que la incidencia de corrupción, la complicación de ese problema en México es algo que todavía lamentablemente sigue, algo en que los dos países necesitan continuar trabajando y hablando de cosas que a veces no nos gustan porque son difíciles y no refleja bien ninguna de las dos sociedades, pero tenemos que continuar trabajando. El narcotráfico y la violencia es algo sumamente transnacional y necesita una respuesta transnacional para combatirlo.

¿Cree que la institución militar mexicana pierde credibilidad después de esto?

Lo que hemos visto en el pasado con otros generales o militares involucrados en el narcotráfico en el pasado, no del nivel de Cienfuegos, pero no pierde la credibilidad toda la institución, no debemos decirlo, hay muchos que están trabajando en combatir la inseguridad y el narcotráfico, pero sí tenemos que tomar una pausa y asegurar que estamos fortaleciendo las instituciones militares, policiacas o civiles, asegurando que tenemos todas las medidas posibles para garantizar que la corrupción no florece en esas instituciones y la cosa más importante para ello es castigar en México y en EU a los que cometan estos delitos.

La importancia de fortalecer el imperio de la ley en México es algo que todavía es un reto. Fuertes instituciones y transparentes y con maneras de castigar son las cosas más importantes en esa batalla.

¿A qué cree que se deba el problema de agua?

El problema de agua es algo interesante y bastante tenso por décadas. Yo empecé a trabajar como directora de asuntos mexicanos en 2003, bajo la Presidencia de George W. Bush y eso fue de una de las cosas que primero aprendí, es una cosa muy difícil. Estamos viendo ahora en el mundo, pero en especial, en nuestra frontera con México, una situación en la que el agua es un recurso más buscado por todos y no, quizás, el petróleo como antes.

El agua es algo que necesitamos guardar y trabajar conjuntamente con México para asegurar que hay agua para todos. Eso significa que hay

cosas de cosecha en el sur de Texas y en el norte de México que quizás no se deberían de cosechar ahora porque utilizan demasiada agua. Tenemos una sequía en el río Colorado, no solamente en el río Bravo. No necesitamos necesariamente un nuevo tratado, pero necesitamos trabajar aún más para asegurar que haya agua para todos, no sólo para los agricultores de Chihuahua, sino también para agricultores de Tamaulipas, que siempre son los últimos en conseguir el agua.

Así que es muy complicado, pero yo creo que hay maneras de resolverlo si trabajamos en una política realista de cambio climático.

Hay siete estados en el Río Colorado en EU y hay varios estados en el Río Bravo en México y estamos hablando de una situación que todos necesitan planes para guardar y ahorrar agua, lo cual significaría cosas como nuevas presas internacionales. Y hemos visto soluciones bastante innovadoras.

Yo lamento que, en los últimos años, México no ha tenido una política de distribuir agua según las partes del tratado y cada año la política me parece rezar por agua, por huracanes y otras cosas para llenar las presas internacionales y empezar un nuevo ciclo de pagamiento de agua. Así que necesitamos ambos lados maneras creativas para ahorrar y ampliar la cantidad de agua.

¿Qué opina de su sucesor en México?

Yo conozco a Chris Landau, creo que ha hecho un rol muy positivo, ha viajado mucho, claro que no estoy de acuerdo con la política de Trump con respecto a México por lo que tenemos nuestras discrepancias. Pero creo que es una persona simpática que está intentando en avanzar en la relación bilateral.