Ve ONU-DH riesgo en fortalecimiento de FGR con iniciativa

Ciudad de México.- El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y organizaciones de familiares de desaparecidos alertaron que la iniciativa propuesta por Morena sobre la nueva Ley de la FGR podría poner en riesgo el culminar con el fortalecimiento que necesita la Fiscalía General de la República.

"En este contexto, desde la perspectiva de los estándares internacionales en materia de procuración de justicia y derecho a la verdad, así como del deber estatal de prevenir, investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos, compartimos nuestra inquietud ante la posibilidad que la iniciativa bajo análisis podría poner en riesgo la efectiva implementación de la Ley Orgánica y la oportunidad de culminar el proceso de fortalecimiento que la FGR necesita, sino también la consolidación del sistema acusatorio en México", externó en una misiva Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH.

"En términos de la independencia en la procuración de justicia, se elimina la independencia técnica de los fiscales. Esta medida podría aumentar el riesgo de injerencias externas en las investigaciones, situación que afectaría la efectiva vigencia del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas", observó en la carta enviada al Senado.

Fernández-Maldonado criticó además que, como se plantea en la iniciativa, se eliminan varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica, principalmente sobre la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones.

"Este es uno de los aspectos de la Ley Orgánica que fue objeto de reconocimientos y de hecho la ONU-DH lo promueve internacionalmente, por estar plenamente alineado con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, de transparencia y rendición de cuentas", reprochó.

La ONU-DH llamó a emprender un proceso de diálogo con actores políticos, víctimas, personas defensoras y otras expertas, así como con otros organismos defensores de derechos humanos, a fin de debatir sobre los alcances y retos en la transformación de la FGR y los desafíos en la implementación de la Ley Orgánica.

En otra carta, firmada por decenas de organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría colectivos de familiares de personas desaparecidas, criticaron a la bancada de Morena por desaparecer la Ley Orgánica de la Fiscalía, en un afán de sacarla del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

"Desde la sociedad civil llevamos muchos años tratando de transformar nuestro sistema e instituciones de justicia, así como impulsando a las Comisiones de Búsqueda para que den resultados y encontrar a las más de 79 mil 600 personas desaparecidas en nuestro País.

"Hemos puesto mucho esfuerzo porque esto funcione, pero ahora nos damos cuenta que todo era una farsa, un engaño. Los integrantes de Morena trabajaron con nosotros la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y ahora, sin ninguna explicación, la quieren abrogar. ¿Qué es lo que les está motivando? Porque claramente no es la justicia, ni la verdad en este País", reclamaron las asociaciones.

Las agrupaciones reunidas en Colectivo vs la Impunidad y #FiscalíaQueSirva expusieron que la propuesta de Morena demuestra un desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México.

"Pareciera que no se han dado cuenta de que no tenemos resultados en términos de investigaciones de gran corrupción, macrocriminalidad y graves violaciones a derechos humanos. No se han dado cuenta de que la Fiscalía General no sabe investigar, pero además que sus servidores públicos tampoco tienen idea de lo que se requiere para ello, porque con la iniciativa se pretende regresar a un esquema del pasado, que claramente no ha funcionado", establecieron en la carta también enviada al Senado.

"También pretenden eliminar los mecanismos de control ciudadano, como el Consejo Ciudadano, y diversos mecanismos de participación de la sociedad civil".