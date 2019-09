Ven a Biden ganador en debate demócrata

Washington, D. C, Estados Unidos (13 septiembre 2019).- El ex vicepresidente estadunidense Joe Biden se ubica como el ganador del tercer debate del Partido Demócrata, de entre los 10 principales aspirantes a la la candidatura presidencial, mientras que le seguirían el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren y Beto O'Rourke, según la prensa local.



Anoche, los 10 principales aspirantes presidenciales demócratas intercambiaron opiniones y posiciones sobre varios temas como atención médica y la reforma de la justicia social, rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2020.



Según un análisis de la cadena CNN, los ganadores del debate serían Biden, Beto O'Rourke, y Julián Castro, y los perdedores serían Andrew Yang y Elizabeth Warren.



Biden mantuvo en los primeros 30 minutos de este debate televisivo, generalmente el periodo con la audiencia más alta, sus mejores momentos registrados en todo lo que lleva la campaña electoral.



El ex vicepresidente hizo un reconocimiento total al ex Mandatario Barack Obama, lo que le ayudó a mantener su posición, ya que el ex gobernante sigue siendo una figura muy popular en el Partido Demócrata.



Por su parte, O'Rourke acaparó la atención cuando se pronunció sobre el control de armas y los recientes tiroteos de Texas, de acuerdo con CNN.



Luego Kamala Harris conquistó el aplauso de la audiencia al dirigirse de manera directa la presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Mientras que la senadora Warren disminuyó su presencia, pues no estuvo involucrada en el debate durante una parte de la primera hora del intercambio de propuestas.



CNN consideró otros de los perdedores serían Julián Castro y Andrew Yangal.



La cadena Fox News también ubicó a Biden como el ganador ante Warren a la que consideró que sería la perdedora sorpresa.



"Aunque muchos observaban a Warren esperando que ella diera un golpe de gracia, la senadora no cumplió con esa expectativa", indicó en un análisis.



Si bien esto no afectará la posición de Warren en la carrera presidencial en esta etapa temprana, que según la mayoría de las encuestas está muy cerca de Biden, no tuvo el momento de debate que muchos anticipaban".



El diario The Washington Post publicó un análisis en el que citó a varios analistas como Frank Bruni del New York Times quien consideró como ganadora del debate a Warren, pero indicó que la actuación de Biden le permitirá seguir adelante en buena forma.



De acuerdo con analistas del medio, el ex vicepresidente entregó el tipo de actuación que sus partidarios han estado esperando, con presencia y combate.