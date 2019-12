Ven en México voz para hacer frente a EU

Ciudad de México.- Los líderes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) perciben a México como una voz con autoridad que puede hacerle frente a las presiones de Estados Unidos en América Latina.

En entrevista con REFORMA, los ex guerrilleros Rodrigo Londoño, mejor conocido como "Timochenko", y Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, Indicaron que la llegada de Andrés Manuel López Obrador pone a México en un lugar para jugar un papel decisivo y determinante como actor principal en la política de América Latina,

"Hay toda una ofensiva del Gobierno norteamericano de intervenir y desestabilizar procesos, lo acabamos de ver en Bolivia", expuso el senador Gallo.

"Es evidente que estuvieron detrás del golpe de Honduras, en Paraguay, de manera que voces que tienen tanta autoridad y tanto peso en la comunidad internacional como la de México se puedan escuchar, en el sentido de respetar las reglas básicas del derecho internacional".

Sobre la ya pausada intención de EU de designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas Gallo aseveró que la política de drogas de los Estados Unidos es nada más una herramienta intervencionista en los países.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero al que pertenecieron los ahora políticos, tiene la designación de terrorista en Estados Unidos.

"El peligro para la soberanía de los pueblos viene del norte, no de los problemas internos", manifestó Gallo.

"Por eso, nosotros en el acuerdo de La Habana planteamos y acordamos la necesidad de una conferencia internacional sobre el tema del narcotráfico porque tenemos que partir de un principio básico y elemental que es la corresponsabilidad".

Ambos ex guerrilleros indicaron que se debe de encontrar una solución al problema del narcotráfico de manera conjunta y que la legalización del consumo puede ser una posible solución.

"En el acuerdo de paz está que se convoque a una conferencia internacional sobre el narcotráfico. Consideramos que todos los países del mundo, y especialmente los que hemos puesto una cuota de sangre muy grande, tenemos derecho a que discutamos con las grandes potencias, con los grandes consumidores, fórmulas para resolver el problema", aseguró "Timochenko".