Ven retroceso en cese de mandatos de vacunación

Reforma

Nueva York, EU.- El reciente fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que suspende el mandato de vacunación contra el Covid-19 para empresas privadas con más de 100 empleados podría generar un retroceso en la lucha contra la pandemia, y más aún cuando la circulación de la variante Ómicron está alimentando una nueva ola de casos en el país, alertaron médicos en Nueva York.

La semana pasada, el máximo tribunal dio marcha atrás a esta pauta de salud impuesta en septiembre por el Presidente Joe Biden, y que exigía a las compañías con 100 trabajadores o más requerir a sus empleados certificar su vacunación o, de lo contrario, que estos se sometieran a pruebas semanales. Los jueces conservadores de la Corte consideraron que se trataba de una medida inapropiada en la vida de muchos estadounidenses.

"Para las personas es mejor si no tenemos mandatos, pero también sabemos que con la ferocidad del Ómicron y, con el hecho de que esto nos está causando problemas económicos, sociales y a la salud pública, me da pena que en realidad no pudieron seguir con estos mandatos porque nos afectan mucho", dijo a REFORMA Judith Flores, miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos, y quien reside en Nueva York.

"Las personas no vacunadas son personas con infecciones más graves, y eso otra vez nos causa un problema en los hospitales".

Flores, que trabaja en hospitales públicos y privados de la Ciudad de Nueva York, indicó que los centros médicos de la Gran Manzana ya se encuentran saturados en medio del brote por Ómicron, y que éste ya alcanzó al personal médico, lo que a su vez ha dejado sin suficientes manos a las clínicas.

Ante la situación, dijo, el Gobierno federal volvió a enviar la semana pasada a médicos, enfermeras y otros refuerzos a la urbe como a otras zonas del país, incluidos sectores de California, igual que como lo hizo al inicio de la pandemia. Pero el fallo de la Corte podría cambiar las cosas.

El martes, Starbucks, que cuenta con 9 mil cafeterías en EU y emplea a unas 200 mil personas, se convirtió en una de las primeras empresas en dar fin a esta medida, y según abogados citados por The New York Times, es posible que otras compañías también relajen o eliminen sus mandatos de vacunas dado que ya no es una medida que deban cumplir por mandato federal.

Mientras tanto, el país lidera un alarmante aumento de casos, con hasta un millón por día en la última semana, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. California, Texas, Florida, Minnesota y Nueva York son los estados que lideran el conteo de más contagios por jornada.

"Lo que está pasando en realidad es algo bastante desafortunado, porque habíamos llegado a un punto en el que ya pensábamos que teníamos todas las herramientas, teníamos todas las vacunas, y estábamos por salir de esta pandemia", sostuvo la doctora Flores.

"Ahora lo que estamos viendo con Ómicron, es que aunque es un virus que quizá a la larga vamos a ver menos severidad, estamos viendo más casos, la broma ya es quién no tiene Ómicron (...); estamos haciendo pruebas a números alarmantes".

Flores indicó que casi todas las personas hospitalizadas por Covid en la Ciudad de Nueva York son de aquellas que no estaban vacunadas, mientras que alrededor del 50 por ciento de las personas hospitalizadas ya vacunadas son de pacientes que estaban en el hospital por otras razones y se contagiaron durante su estancia.

Persiste impacto en latinos

En lo que va de la pandemia, los trabajadores de primera línea que resultaron más golpeados por el virus, entre personal médico, de supermercado y de transporte público, fueron los latinos, de raza negra y de otras minorías étnicas y raciales.

La doctora Flores detalló que el panorama para el personal médico de estos sectores ha cambiado un poco bajo la Administración Biden porque se les está procurando más, pero señaló que, al ser muchos menos en cantidad y ser mayormente requeridos en los hospitales para brindar atención personalizada a latinos, migrantes, entre otros, vuelven a resultar mayormente afectados por esta nueva ola Covid cuando hay ausencias por contagio.

"Lo que pasa con nosotros es que, como somos menos en número, casi siempre somos mucho más necesitados, acuérdese que hay la barrera del idioma, de la cultura, así que si hay un latino trabajando en un hospital le van a hablar para varias cosas, aunque haya otras personas, así que sí nos afecta mucho más en ese sentido", apuntó.

Insistió en la vacunación como un método para combatir al virus y pidió seguir continuando la conversación en torno a que las vacunas "salvan vidas".

"Yo he visto personas que se han vacunado tiempo después de decir que no se iban a vacunar, porque están viendo que las vacunas son efectivas, son seguras y que salvan vidas, así que tenemos que seguir el diálogo, no podemos parar", recalcó.