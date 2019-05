VIDEO: A médico se le cae bebé recién nacida y se golpea la cabeza

Ciudad de México.- Un video recientemente publicado en la Red muestra el momento en que a un médico en Arizona (EU) se le resbala de las manos una bebé nacida prematura y se le cae de cabeza sobre una mesa.

Según afirman los padres de la pequeña, el hecho ocurrió en febrero en el Chandler Regional Medical Center, momentos después del nacimiento de Morgan, recoge Fox News. Las imágenes fueron grabadas por su padre Derrick Rogers, quien señaló que la niña incluso casi se cayó de la mesa. En la grabación se ve cómo otros empleados del hospital lograron sujetar a tiempo a la recién nacida.

Por su parte, la madre de la niña, Monique Rogers, afirma que al quinto día el ultrasonido reveló que la bebé tenía una pequeña hemorragia en el lado izquierdo de su cerebro, pero que desde el hospital nunca explicaron si estaba relacionada con la caída.

Al respecto, una exenfermera consultada por ABC15 afirmó que esas hemorragias son comunes en los bebés prematuros y que no causarán ningún efecto negativo a largo plazo. Agregó que si bien el video parece impactante para el público, la caída fue relativamente menor y no pareció causarle daño a la niña. El hospital no ha comentado sobre el incidente a los medios.

Mientras tanto, la madre tilda lo sucedido como algo "traumático". "Pasas por esto durante nueve meses, para que dejen caer a tu bebé. No sabes si habrá daños a largo plazo, porque nadie te lo dice nada", sostuvo Monique Rogers.

Los padres aclaran que en estos momentos la pequeña se encuentra bien, aunque les preocupa su propensión a experimentar temblores.