Video: Así duermen los astronautas en el espacio

Mediante un video dado a conocer por un periodista de la BBC, se puede ver cómo duermen los astronautas en el espacio, un ángulo poco conocido de la vida de los tripulantes en su viaje.

El reportero de la BBC, Lewis Vaughan Jones, compartió el video por medio de Twitter.

En el clip se ve que los astronautas duermen en diferentes posiciones y sin contar con gravedad alguna, razón que aparentemente no los inmuta.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.

It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti

— Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019