Video: Así vivió mexicano el ataque de Rusia a Ucrania

Tomada de Twitter

Ciudad de México.- El youtuber mexicano Alex Tienda, reconocido por hacer documentales para su canal, reportó en sus historias de Instagram algunos de los primeros instantes en los que Rusia atacó a Ucrania, donde se encuentra actualmente, informó Milenio.

Por medio de sus stories, Tienda mostró videos a las 5:07 de la madrugada, en los que podemos ver los tensos momentos en los que muestra algunos destellos, producto de detonaciones.

"Amigos, ya están atacando aquí. Acaban de atacar aquí en la ciudad en la que estoy. Están bombardeando", dijo nervioso.

"Ya están.. se escuchan ya disparos aquí, cerca de la ciiudad y se escucharon dos explosiones ahorita", dijo mientras se ven luces que duran algunos segundos.

Posteriormente, lo vimos evacuando el edificio en el que dormía, mientras explicaba la situación.

"Amigos, ya estamos saliendo del edificio, justo cuando me estaba despidiendo en la entrevista de CNN, en el enlace con CNN, escuché el primer bombazo; ya oficialmente ya se anunció, estamos siento atacados", reportó agitado mientras corría.

En un momento más, mostró imágenes mientras corría por las calles y continuaba con la crónica del ataque.

"Ok, estamos corriendo justo", dijo. "No sabemos en qué momento estamos corriendo el peligro de que disparen... tengo la impresión de que al menos no han llegado todavía a esta parte de la ciudad".

"Estábamos saliendo del hotel, afortunadamente ahí había otros periodistas, estaban cargando lo más rápido posible. No cabíamos con ellos, entonces nos dijeron que van para el hotel principal", contó. "Estamos a tres cuadras".

Cuando estaba por llegar al hotel que le recomendaron, relató que se escuchaban disparos y explosiones a la distancia.

En Twitter, también reportó la situación: "Están bombardeando toda la ciudad. Estoy escondido en un sótano, con otros corresponsales de todo el mundo. Se escuchan explosiones".

En un segundo tuit, más reciente, dejó en claro que conocía las posibles consecuencias, y que no se arrepentía de nada: "Sólo quiero dejar muy en claro... Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión... Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo".

Tras una hora sin reportarse, Alex Tienda reapareció en Twitter con una foto de su refugio con más personas, y posteriormente explicó la situación por la que pasa para saber qué hacer ahora.

"Amigos, buenos días acá en Ucrania", y actualizó: "estamos ya viendo la situación: estamos viendo si nos quedamos aquí en Kramatorsk o si nos movemos a otra ciudad", explicó.

Externó que moverse por tierra puede ser poco probable porque los caminos están cerrados y el hecho de viajar en tren es susceptible de sufrir un ataque terrorista.

"Como puede salir bien, puede salir mal", dijo. "La opción que tengo ahorita para escapar, para salir del país, ya obviamente por medio de Kiev no es opción. De entrada, el espacio aéreo está cerrado; y número dos, Kiev ya está siendo atacada, entonces otra opción es: de aquí, de Kramatorsk, movernos a otra ciudad que está aquí cerca".

En sus historias reportó que se movería hacia el oeste para intentar huir de Ucrania mientras intentaba sacar efectivo para después intentar escapar por tierra. También advirtió: "ahorita hay muchas noticias falsas", y concluyó que por ahora "cualquier ciudad de Ucrania es peligrosa".