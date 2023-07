Video: Buscan a nutria en California... ¡por robar tablas de surf!

Agencia Reforma Agencia Reforma

California, EU.- Durante los últimos veranos, numerosos surfistas en Santa Cruz han sido víctimas de un delito en el mar: el robo de tablas. La culpable es una nutria marina hembra, que aborda a los surfistas, arrebatándoles e incluso dañando sus tablas de surf en el proceso.

Después de un fin de semana en el que el comportamiento de la nutria parecía volverse más agresivo, funcionarios de vida silvestre en el área anunciaron el lunes que han decidido poner fin a estos actos de hurto por parte de nutrias.

"Debido al creciente riesgo para la seguridad pública, un equipo del CDFW (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California) y el Acuario de la Bahía de Monterey, capacitado en la captura y manejo de nutrias marinas, ha sido desplegado para intentar capturarla y reubicarla", dijo un representante del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California en un comunicado.

Los funcionarios locales llaman al animal Nutria 841. La hembra de 5 años es bien conocida por su comportamiento audaz y su habilidad para hacer surf. Y tiene una trágica historia detrás, ya que los funcionarios ahora se ven obligados a tomar medidas que ilustran cómo el deseo humano de acercarse a los animales salvajes puede costarles su libertad, o peor aún, sus vidas.

Las nutrias marinas de California, también conocidas como nutrias marinas del sur, son una especie en peligro de extinción que solo se encuentra a lo largo de la costa central de California. Cientos de miles de estas nutrias alguna vez merodearon las aguas costeras del estado, ayudando a mantener saludables los bosques de algas marinas al consumir erizos de mar. Pero cuando los colonos se establecieron en la costa oeste, la especie fue cazada casi hasta la extinción hasta que se implementó una prohibición en 1911.

Hoy en día, quedan alrededor de 3 mil ejemplares, muchos de ellos en áreas frecuentadas por kayakistas, surfistas y practicantes de paddleboarding.

A pesar de esta cercanía, las interacciones entre las nutrias marinas y los humanos siguen siendo raras. Los animales tienen un miedo innato a los humanos y generalmente hacen grandes esfuerzos por evitarlos, según Tim Tinker, un ecólogo de la Universidad de California, Santa Cruz, que ha pasado décadas estudiando a estos mamíferos marinos. Que una nutria marina se acerque a un humano "no es normal", dijo, añadiendo "pero solo porque no sea normal no significa que nunca ocurra".

Se sabe que las nutrias marinas se acercan a los humanos durante picos hormonales que coinciden con el embarazo, o como resultado de ser alimentadas o abordadas repetidamente por las personas. Eso es probablemente lo que ocurrió con la madre de la Nutria 841.

Ella quedó huérfana y fue criada en cautiverio. Pero después de ser liberada en la naturaleza, los humanos comenzaron a ofrecerle calamares y ella se acostumbró rápidamente. Fue retirada nuevamente cuando comenzó a subirse a los kayaks en busca de comida, y terminó en el Centro de Atención y Investigación Veterinaria de Vida Silvestre Marina en Santa Cruz, donde los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que estaba embarazada. Fue mientras estaba de nuevo en cautiverio que dio a luz a la Nutria 841.

Fue criada por su madre hasta que fue destetada, luego fue trasladada al Acuario de la Bahía de Monterey. Para aumentar sus posibilidades de éxito al ser liberada, los cuidadores de la Nutria 841 tomaron medidas para evitar que el animal formara asociaciones positivas con los humanos, como usar máscaras y ponchos que ocultaban su apariencia cuando estaban cerca de ella.

Sin embargo, la Nutria 841 perdió rápidamente su miedo a los humanos, aunque los expertos locales no pueden explicar exactamente por qué.

"Después de un año de estar en la naturaleza sin problemas, comenzamos a recibir informes de sus interacciones con surfistas, kayakistas y practicantes de paddleboarding", dijo Jessica Fujii, gerente del programa de nutrias marinas en el Acuario de la Bahía de Monterey.

"No sabemos por qué comenzó esto. No tenemos evidencia de que haya sido alimentada. Pero ha persistido en los veranos durante los últimos años".

La Nutria 841 fue observada por primera vez subiéndose a embarcaciones en Santa Cruz en 2021. Al principio, este comportamiento era raro, pero con el tiempo, la nutria se volvió más audaz. El fin de semana pasado, se observó a la nutria robando tablas de surf en tres ocasiones diferentes.

El lunes, Joon Lee, de 40 años, un ingeniero de software, estaba surfeando en Steamer Lane, un popular punto de surf en Santa Cruz, cuando la Nutria 841 se acercó a su tabla.

"Intenté remar lejos, pero no pude alejarme mucho antes de que arrancara mi cordón de seguridad", dijo.

Lee abandonó su tabla y observó horrorizado cómo la nutria subía sobre ella y procedía a arrancar pedazos con sus poderosas mandíbulas.

"Intenté quitarla volteando la tabla y empujándola, pero estaba tan obsesionada con mi tabla de surf por alguna razón, que seguía atacándola", dijo.

Mientras Lee reconoció de inmediato el peligro en el que se encontraba, no todos en el agua están tan conscientes. El mes pasado, Noah Wormhoudt, de 16 años, estaba surfeando con un amigo en la playa Cowell en Santa Cruz cuando la 841 se acercó nadando.

"Empecé a remar alejándome tratando de evitarla, pero seguía acercándose cada vez más. Salté de mi tabla y luego ella saltó sobre mi tabla", recordó.

"Parecía amigable, así que nos sentimos cómodos con ella. Fue una experiencia bastante genial".

Atrapado en la emoción del momento, Wormhoudt dijo que "no estaba realmente pensando en cómo podría arrancarme un dedo".

El joven surfista observó desde el agua mientras la nutria se quedaba en la parte superior de su tabla mientras las olas llegaban.

"La nutria estaba destrozando, atrapó un par de buenas olas", dijo Wormhoudt.

Estas situaciones son extremadamente peligrosas, afirmó Gena Bentall, directora y científica principal de Sea Otter Savvy, una organización que trabaja para reducir las perturbaciones causadas por los humanos a las nutrias marinas y promover una observación responsable de la vida silvestre.

"Las nutrias tienen dientes afilados y mandíbulas lo suficientemente fuertes como para triturar almejas", dijo.

El contacto con los humanos también es peligroso para las nutrias. Si una persona fuera mordida, el estado no tiene otra opción que sacrificar a la nutria. Y con tan pocas nutrias marinas restantes, la pérdida de incluso un individuo obstaculiza la recuperación de la especie.

Si las autoridades logran capturar a la 841, será llevada de vuelta al Acuario de la Bahía de Monterey antes de ser trasladada a otro lugar, donde vivirá el resto de sus días. El equipo de captura tiene un trabajo difícil por delante. Se han realizado varios intentos para atraparla, pero ninguno ha tenido éxito.

"Ella ha sido bastante talentosa para evitarnos", dijo Fujii.

Hasta que se pueda capturar a la nutria, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California está pidiendo a los surfistas que eviten el contacto con ella a toda costa.

Los expertos también tienen un mensaje para las personas que comparten sus encuentros cercanos con una nutria marina en las redes sociales.

"Es muy importante informar estas interacciones al personal adecuado y no compartirlas en las redes sociales, donde pueden ser malinterpretadas como una interacción divertida y positiva cuando ese no es el caso", dijo Fujii.

"Sé que es difícil hacerlo. Obtener muchos 'me gusta' y atención, pero a largo plazo, puede ser perjudicial para el animal".