Video: Caen dos mujeres al precipicio, tras quebrarse columpio

La caída de columpio de dos mujeres en Rusia que se columpiaban a las orillas del cañón de Sulak, en la región de Daguestán, Rusia, generó pánico tras romperse una de las cadenas del juego. Esta formación rocosa, considerada una de las más profundas de Europa, tiene mil 500 metros de profundidad.

Como una atracción turística se encuentra instalada un columpio en el que los paseantes se mecen de cara al precipicio sin ningún tipo de medida de seguridad, lo cual hace esta práctica doblemente riesgosa y provocó la caída de columpio de dos mujeres. Ahí, las dos mujeres cayeron luego que una de las cadenas que sujetan el columpio a la estructura que lo sostiene se rompe y en el video que se ha hecho viral, se ve como caen al precipicio ante la mirada de terror y gritos de sus acompañantes y quienes se encontraban en el lugar.

Las risas de amigos que grababan las escenas se convirtieron en gritos cuando se ve que las dos mujeres caen luego que uno de los responsables del juego las balancea peligrosamente. Sin embargo, lo que pudo ser una tragedia por la caída de columpio, no pasó más que ser un gran susto ya que afortunadamente al borde del precipicio y sin que se note en el video, hay una plataforma de madera que amortiguó el golpe y evitó un accidente con consecuencias fatales.

En declaraciones recogidas por el periódico Komsomolskaya Pravda uno de los testigos dijo que las chicas se asustaron mucho pero afortunadamente no sufrieron más que rasguños y heridas leves. Hizo notar que “es escalofriante pensar lo que pudo haber sucedido si caen cuando el columpio estaba en su altura máxima en el balanceo. Este columpio no es el único, ya que según la publicación existen otros similares que ya están bajo la vigilancia del Ministerio de Turismo de Daguestán, ya que el columpio de referencia evidentemente no cuenta con las medidas de seguridad mínimas, tras la caída de columpio de dos mujeres.