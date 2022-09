Video: Conductora de TV sufre derrame cerebral en vivo

Una conductora de un noticiero de televisión de pronto comenzó a 'tropezar' con sus palabras al leer la pantalla, a la que se le llama 'teleprompter', perdió la visión de un ojo y tuvieron que cortar la transmisión para que alguien más tomara su lugar.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022