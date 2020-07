Video: De un puñetazo policía deja sin dientes a una manifestante

Tomada de Twitter

Chicago.- Una estadounidense de 18 años perdió varios dientes como consecuencia del golpe en la cara que le propinó un agente de la Policía. Los hechos tuvieron lugar el viernes durante una manifestación que se celebró en el parque Grant de Chicago para derribar el monumento a Cristóbal Colón.

El momento del golpe fue filmado por un testigo. En el video se ve como dos policías se acercan a la joven Miracle Boyd, que huye de ellos andando hacia atrás. Luego, uno de los oficiales le da un fuerte golpe en la cara, a lo que las personas que grababan la confrontación reaccionan con comentarios de indignación.

En palabras a ABC, la activista contó que fue atacada por el oficial después de que tratara de grabar su disputa con él.

"Un oficial de Policía se me acercó, me golpeó el teléfono con la mano, me golpeó en la boca y perdí los dientes", relató Boyd, que agregó que el agente no le devolvió el teléfono.

La fotografía de Boyd, organizadora del grupo 'Good Kids Mad City' ('Buenos niños, ciudad loca'), que se opone a la violencia armada, fue publicada por el senador de Illinois, el demócrata Robert Peters. En la imagen se puede observar que, aparte de haber perdido varios dientes, la joven presenta lesiones en ambos labios.

"Mide poco más de un metro y medio y apenas pesa 45 kilos […] Estoy triste, enojado e indignado", escribió el político, que también informó de que le había ofrecido a la joven unas pasantías.

Entre tanto, en la plataforma GoFundMe.com se inició una campaña de recaudación de fondos para pagar el tratamiento "médico, dental y mental" de Boyd. En el momento de publicar este artículo la campaña había recaudado casi 84.000 dólares.