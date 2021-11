Video: Destroza el auto de una abuela creyendo que era el de su ex

Estados Unidos.- Nedra Brantley, una mujer residente en el noreste de Washington D.C. en Estados Unidos, quedó impactada cuando fue a buscar su automóvil al lugar donde lo había dejado estacionado.

Esto luego que apareciera rayado y con varios destrozos, incluyendo el siguiente mensaje: “Mike es infiel”.

“Grité. Me sorprende que nadie en el vecindario no me escuchara, porque grité tan, tan fuerte... no esperaba que esto sucediera”, señaló la mujer a NBC sobre su reacción al encontrar el vehículo en dicho estado.

En ese sentido el auto tenía varios rayados contra el tal Mike en los costados del vehículo y en la parte delantera. Además, le rompieron los dos espejos, ambos parabrisas y le cubrieron por completo la patente con pintura negra en aerosol.

La mujer en tanto, una adulta mayor, afirmó que no conoce a nadie llamado Mike y que nunca ha salido con alguien de ese nombre, pidiendo a la policía que encuentre a la persona que dañó su vehículo.