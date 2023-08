Video: Dicen en encuesta que Biden es 'viejo' y Trump es 'corrupto'

El Presidente Joe Biden es "viejo" y "confundido", y el ex Mandatario Donald Trump es "corrupto" y "deshonesto": estos son algunos de los términos principales que los estadounidenses utilizan para describir al demócrata en la Casa Blanca y al republicano mejor posicionado para enfrentarlo en las elecciones del próximo año.

Retratos poco favorecedores de Biden y Trump emergen claramente en una nueva encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC, que formuló una pregunta abierta sobre lo que viene a la mente de las personas cuando piensan en ellos.

En el caso de Biden, la mayoría de los adultos estadounidenses, incluyendo tanto a demócratas como a republicanos, mencionaron su edad.

Con 80 años, Biden tiene solo tres años más que Trump, pero muchos estadounidenses expresaron preocupaciones reales sobre su capacidad para continuar gobernando.

Trump, por su parte, ha sido acusado en cuatro casos que incluyen un total de 91 cargos criminales y provoca palabras como "corrupto" y "tramposo" (nombradas por el 15 por ciento), junto con "mal" y otros comentarios generalmente negativos (el 11 por ciento).

No muy lejos se encuentran adjetivos como "mentiroso" y "deshonesto" (el 8 por ciento). Otro 8 por ciento ofreció comentarios generalmente positivos como "bueno".

Un análisis más profundo no mejora mucho las cosas para Biden o Trump. Y aunque muchas de las críticas reflejan una división partidista familiar, la encuesta muestra que ninguno de los dos hombres es inmune a la crítica desde dentro de su propio partido.

"Él parece necesitar ser el amable abuelo de alguien en el brazo, no alguien al mando del poder", dijo Justin Campbell, un demócrata de 27 años y guardia de seguridad en el área de Brookhaven, Mississippi, sobre Biden. Sin embargo, fue más negativo acerca de Trump, diciendo que el ex Presidente "actúa como un niño de kinder cuando la gente le dice 'no'".

Campbell sugirió que Trump lee tan poco sobre política y seguridad nacional que podría ser "funcionalmente analfabeto". Dijo que planea votar por Biden el próximo año y espera con ansias que Donald Trump esté en la cárcel.

Tales sentimientos eran comunes. Un 26 por ciento de los encuestados utiliza palabras como "viejo" u "obsoleto" para describir a Biden, y otro 15 por ciento menciona términos como "lento" y "confundido".

Otro 10 por ciento hace comentarios generalmente negativos sobre el Mandatario, y un 6 por ciento menciona términos como "corrupto" y "tramposo". Solo un 6 por ciento ofrece palabras como "Presidente" y "líder", y un 5 por ciento lo describe como "fuerte" y "capaz", que son los principales comentarios positivos hechos sobre Biden.

La edad de Biden fue sacada a colación con frecuencia incluso entre los demócratas, un 28 por ciento de los cuales la menciona, porcentaje significativamente más alto que los que hacen referencia a la Presidencia o el liderazgo (un 11 por ciento) o la fuerza y capacidad (otro 11 por ciento).

Los comentarios negativos sobre Trump se centran no en la edad, sino en su posición moral y su conducta, junto con términos como "bocón" y "enojado" (un 6 por ciento), "loco" y "peligroso" (un 6 por ciento) y "narcisista" (un 6 por ciento). Un cinco por ciento utiliza palabras como "fuerte" y "capaz".

Rami Marsha, CEO de 58 años de una empresa manufacturera en Agoura Hills, California, es un demócrata registrado que votó por Trump en 2016 y por Biden en 2020, pero dice que probablemente dejaría en blanco la sección de la carrera presidencial de su papeleta si ambos se enfrentan de nuevo en 2024.

"Creo que podría estar experimentando algún tipo de demencia, y no creo que tenga la capacidad para dirigir el país", dijo Marsha acerca de Biden. Pero fue igual de directo acerca de Trump.

"Ya he tenido suficiente de él".

Este es un sentimiento bastante común. La encuesta muestra que solo el 24 por ciento de los estadounidenses en general quieren que Biden se postule nuevamente, mientras que el 30 por ciento dice lo mismo sobre Trump, y la mayoría se muestran reacios a apoyarlos si esto sucede.

Además, el 62 por ciento de los estadounidenses dice tener una opinión desfavorable de Trump; el 52 por ciento dice lo mismo sobre Biden.

La campaña de reelección de Biden afirmó que la edad del Presidente no es un motivo principal para los votantes, especialmente en comparación con los logros de la Administración o temas clave como el aborto. También señaló que las percepciones sobre el Mandatario y los Demócratas no eran fuertes antes de las elecciones de mitad de período del año pasado, y que el partido desafió las expectativas.

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a los mensajes en busca de comentarios, pero el ex Presidente ha utilizado previamente sus acusaciones para lanzarse a la ofensiva política.

"Estoy siendo acusado por ustedes", ha dicho a sus seguidores en mítines.

Larry Haith, un residente de Idaho de 73 años y ex presidente y director general retirado de una empresa de autopartes, es un republicano que describió a Biden en la encuesta como un "idiota" y llamó a Trump "arrogante". Dijo que no tiene planeado votar por ninguno de los dos el próximo año.Haith culpó a las políticas económicas de Biden por la disminución de al menos unos 150 mil en su patrimonio neto en efectivo, y dijo que el Presidente "simplemente necesita retirarse y seguir adelante".

Aunque tuvo algunas palabras amables para Trump, Haith también fue crítico con él.

"Realmente me gusta lo que hizo y me gustan las decisiones que tomó", dijo Haith, quien agregó que, al principio, "realmente me gustaba esa rudeza en él".

Pero esos sentimientos se han enfriado, dijo, en parte porque Trump tiene lo que Haith describió como "una actitud típica de Nueva York, arrogante".

"No lo voy a apoyar más", dijo.

"He terminado con él".

"Pensé que algunas de sus políticas eran buenas para los estadounidenses, pero es simplemente demasiada distracción", dijo de Trump Annie Doerr, una jubilada de 60 años de un suburbio de Atlanta que se describió a sí misma como una republicana moderada.

Doerr también tenía problemas con el Presidente, comparándolo con lo que había visto mientras cuidaba a su padre de 95 años.

"Me recordaba mucho a Biden, simplemente las cosas que salen de su boca", dijo Doerr.

"Simplemente no creo que esté en condiciones de gobernar durante cuatro años más. Puede que lo haya estado cuando se postuló por primera vez, pero no ahora".

La encuesta también ilustró divisiones ideológicas familiares. Encontró que los republicanos son más propensos que los demócratas a usar palabras como "lento" y "confundido" para describir a Biden, con un 25 frente al 7 por ciento, así como palabras como "corrupto" y "tramposo" (14 frente al 0 por ciento) y " débil" o "no calificado" (9 frente al 2 por ciento).

En cuanto a Trump, entre los republicanos los comentarios más comunes incluyen aspectos generalmente positivos (15 por ciento), junto con palabras como "fuerte" (11 por ciento) y menciones de América o patriotismo (8 por ciento), junto con menciones de la presidencia o liderazgo (6 por ciento).

Incluso algunos republicanos utilizan palabras negativas para describir al magnate, incluyendo etiquetas como "bocón" o "enojado" (7 por ciento). Otros mencionaron arrogancia o presunción (6 por ciento), narcisismo (5 por ciento) u otros comentarios generalmente negativos (6 por ciento).

Los demócratas son más propensos que los republicanos a citar la corrupción (25 frente al 4 por ciento) y la deshonestidad (12 frente al 4 por ciento) para describir a Trump. El siete por ciento de los demócratas menciona el racismo, la intolerancia, la homofobia o el sexismo entre las principales palabras para describir al ex Presidente. Estas fueron mencionadas apenas por algunos republicanos en la encuesta.

Susan Grant, una jubilada de 66 años que trabajó como gerente de oficina para una asociación de médicos sin fines de lucro en Westfield, Indiana, dijo que Trump "no necesita postularse nuevamente para ningún cargo. No está capacitado".

Pero agregó que aunque respeta a Biden, cree que es demasiado mayor.

"Siento que está en la edad en la que probablemente no debería postularse", dijo Grant, una republicana.

"No estoy diciendo que no sea capaz. Pero, en general, me gustaría ver a personas más jóvenes postulándose para Presidente".