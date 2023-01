Video: Difunden golpiza de policías de Memphis a joven afroamericano

Tennessee, Estados Unidos.- Un video que muestra a cinco policías de Memphis golpeando a un afroamericano fue hecho público este viernes, un día después de que los agentes fueron acusados de homicidio en la muerte de Tyre Nichols.

Las imágenes muestran a Nichols contra el piso, siendo golpeado por los oficiales negros por tres minutos y gritando por su madre. El equipo legal de la familia del joven de 29 años comparó el asalto con la infame golpiza policial de 1991 al automovilista de Los Angeles Rodney King.

Ciudades a lo largo del país se prepararon para grandes manifestaciones. Los familiares de Nichols urgieron a protestar pacíficamente.

"Este joven, por definición de la ley en este estado, estaba aterrorizado. No por uno, no por dos, pero por cinco policías que ahora sabemos que actuaron en conjunto", dijo el abogado Antonio Romanucci, que representa a la familia Nichols.

"Los policías actuaron juntos para infligir daño, terrorismo, opresión de la libertad, opresión de los derechos constitucionales, lo que condujo al asesinato".

La directora de la Policía de Memphis, Cerelyn Davis, describió las acciones de los policías como "atroces, imprudentes e inhumanas", y dijo que su departamento no ha podido corroborar la acusación de conducción imprudente que provocó la detención.

En entrevista con The Associated Press, señaló que no hay video de la parada de tránsito que muestre a Nichols conduciendo de manera imprudente.

Durante la parada inicial, el video muestra a los policías "agresivos, ruidosos, usaron lenguaje profano y probablemente asustaron al señor Nichols desde el principio", expuso.

"Sabemos que algo pasó antes de que este oficial o los oficiales salieran de sus vehículos... pero no sabemos qué pasó", agregó.

"Lo único que sabemos es que la cantidad de fuerza que se aplicó en esta situación fue exagerada", dijo Davis.

Ante la probabilidad de protestas, la directora de la Policía señaló a ABC que ella y otros funcionarios locales decidieron que era mejor difundir el video por la tarde, una vez que terminaran las clases y la gente regresara a casa del trabajo.

La madre de Nichols, RowVaughn Wells, advirtió de la naturaleza "horrible" del video, pero pidió paz.

"No quiero que quememos nuestra ciudad, destrozando las calles, porque eso no es lo que defendía mi hijo", dijo ayer.

"Si están aquí por mí y por Tyre entonces protestarán pacíficamente".

En la Casa Blanca, el Presidente Joe Biden dijo que estaba "muy preocupado" por la perspectiva de violencia, y pidió que las manifestaciones se mantuvieran pacíficas.

Agregó que habló con la madre de Nichols, y le informó que "presentará un caso" ante el Congreso para aprobar la Ley George Floyd "para tener esto bajo control". La legislación, que se ha estancado, tiene como objetivo abordar la mala conducta policial y el excesivo uso de la fuerza, así como impulsar los esfuerzos de rendición de cuentas federales y estatales.

El director del FBI, Christopher Wray, dijo que estaba "horrorizado" por el video y que todos los oficiales de campo del FBI han sido alertados para trabajar con socios estatales y locales, incluso en Memphis, "en caso de que algo se salga de control".

Registros judiciales muestran que los cinco ex policías - Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith- fueron puestos bajo custodia.

Cada uno de los ex agentes enfrenta cargos por homicidio en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. Cuatro de los cinco ex policías pagaron la fianza y fueron liberados esta mañana, de acuerdo con los registros judiciales y de la cárcel.

El abogado de Martin, William Massey, y el de Mills, Blake Ballin, dijeron que sus clientes se declararán no culpables.

"Nadie allá afuera esa noche tenía la intención de que Tyre Nichols muriera", declaró Massey.

Asesinato en segundo grado implica una pena de entre 15 y 60 años de prisión bajo la ley de Tennessee.

Patrick Yoes, presidente nacional de la Orden Fraternal de la Policía, condenó las supuestas acciones de los policías de Memphis.

"El evento como se nos describe no constituye un trabajo policial legítimo o una parada de tránsito que salió mal. Esta es una agresión criminal bajo el pretexto de la ley", dijo Yoes en un comunicado.

Protestas están planeadas para esta noche en Memphis, Boston, Chicago, Detroit, Nueva York, Portland, Oregon y Washington.

El Alcalde de Nueva York, Eric Adams, un ex agente de policía, dijo que él y otros Alcaldes a lo largo del país habían sido informados por la Casa Blanca antes de la publicación del video, que, advirtió, "provocaría dolor y tristeza en muchos de nosotros. Nos hará enojar".

Indignado, Biden pide calma

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró "indignado y profundamente dolido" tras divulgarse las imágenes de la brutal golpiza de la Policía a Tyre Nichols.

"Las imágenes difundidas esta noche indignarán con razón a la gente", declaró Biden en un comunicado, en el que instó a los manifestantes a expresarse pacíficamente.

"Quienes buscan justicia no deberían recurrir a la violencia ni a la destrucción".