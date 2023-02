Video: Difunden presunto tráfico de armas por garita de Ojinaga

El periodista keegan hamilton dio a conocer un video de un presunto tráfico de armas por la garita de Ojinaga con Presidio, Texas.

En las imágenes que fueron presentadas en Vice News, se observa a una supuesta agente fiscal frente a un pick up de color blanco, en las instalaciones de la misma Aduana, hacia el cual camina un individuo. La agente se retira.

Segundos después llega una camioneta Chevrolet Avalanche, de color rojo, del cual desciende un sujeto y juntos comienzan a sacar armamento de la pick up de color blanco para introducirlo a la unidad de color rojo.

La fecha, de acuerdo con la grabación de las mismas instalaciones de la Aduana de México, fue el 4 de marzo de 2016 a las 14:06 horas.

The Mexican government has estimated that 200,000 firearms are smuggled from the United States each year. This footage from our latest piece @VICENews shows how those guns cross the border.pic.twitter.com/NvqPx46uSE

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 15, 2023