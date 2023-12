Video: Discrimina a mexicana por hablar en español en Disneylandia

Tomada de video

Estados Unidos.- Una joven mexicana sufrió un ataque discriminatorio por el simple hecho de hablar en español en el parque de diversiones Disneylandia en California, EU.

En un video que se volvió viral en las redes sociales, se ve a la afectada en un baño de las instalaciones confrontando con la agresora, identificada como Lexi Morgan Powell, por ofenderla verbalmente, acusándola de racismo. Al principio Morgan Powell ignora la situación viendo su celular mientras espera a que su acompañante salga del baño.

Sin embargo, pasados unos instantes, la mujer escaló el altercado y le manifestó: "Esto es América, tú no hablas español en América, un país angloparlante. Porque soy americana y soy blanca y toda mi gente es de aquí". La joven mexicana, lejos de ceder ante la agresión, se defiende argumentando que EE.UU. no tiene un idioma oficial y que no tiene derecho a prohibirle hablar español, pues puede hablar el idioma que quiera en cualquier país.

La discusión continuó a pesar de que la acompañante de Morgan Powell, una mujer en silla de ruedas, salió del baño sin emitir comentarios. "Estar discapacitado no tiene nada que ver con ser racista", argumentó la mexicana. "No me importa, odio a los mexicanos y es verdad" le contestó la agresora antes de irse del lugar realizando gestos obscenos.

Aunque otras mujeres en el baño presenciaron el altercado, solo una de ellas intervino con un comentario no audible hacia Morgan Powell, quien reaccionó molesta.

Por su parte, los usuarios en las redes sociales mostraron solidaridad con la joven mexicana, resaltando su valentía al enfrentar el acto de discriminación. Asimismo, se llamó la atención sobre la ignorancia de la agresora, destacando la diversidad de lenguas en el continente americano.