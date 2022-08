Video: Envenena a su esposo con Drano

California, Estados Unidos.- Una dermatóloga le prepara una limonada con "Drano" a su esposo presuntamente para envenenarlo.

Se trata de Yue Yu, dermatóloga de California que fue detenida por presuntamente envenenar a su esposo.

El hombre instaló una cámara de seguridad oculta para atraparla en el momento de verter el veneno a sus bebidas, informaron las autoridades.

Dr. Drano

A doctor, wife and a mother, Yue Yu, 45, caught on hidden video poisoning her husband by pouring Drano into his lemonade. pic.twitter.com/NY2ZPvBe4D

— 🇺🇸RealRobert🇺🇸 (@Real_RobN) August 11, 2022