Video: Explota fábrica de chocolate y deja dos muertos

/ Imagen tomada de video

Estados Unidos.- Una fuerte explosión en una fábrica de chocolates en Pensilvania, dejó a dos personas muertas y otras cinco más desaparecidas.

Los equipos de rescate, con ayuda de perros entrenados y sistemas de imágenes para localización, continuaban buscando entre los escombros el sábado, horas después de la explosión que estalló justo antes de las 5 p.m. del viernes en la planta de R.M. Palmer Co., en el municipio de West Reading, a unos 96 kilómetros (60 millas) al noroeste de Filadelfia.

Las autoridades de West Reading dijeron el sábado que sólo podían confirmar dos decesos. La Oficina de Manejo de Emergencias de Pensilvania había dicho anteriormente que murieron cinco personas, citando a funcionarios del condado, pero después de una actualización del propio condado precisó que había dos muertos y cinco desaparecidos.

El jefe del Departamento de Policía del distrito de West Reading, Wayne Holben, informó que la explosión destruyó una construcción y dañó un inmueble vecino. La causa de la explosión en la fábrica sigue bajo investigación, agregó Holben a los reporteros.

“Está casi arrasado”, dijo la alcaldesa Samantha Kaag sobre el sitio de la explosión. “El edificio en el frente, con la iglesia y los apartamentos, la explosión fue tan grande que movió ese edificio cuatro pies (1,2 metros) hacia adelante”.

Ocho personas fueron trasladadas al hospital de Reading el viernes por la noche, precisó la portavoz de Tower Health, Jessica Bezler.

Dos fueron ingresados en buen estado y cinco estaban siendo atendidos y estaban por ser dados de alta, informó Bezler en un correo electrónico a The Associated Press. Dijo que un paciente fue trasladado a otro centro, pero no dio más detalles.

La alcaldesa Kaag dijo que se pidió a la gente que se aleje una manzana en cada dirección desde el lugar de la explosión, pero no se ordenaron evacuaciones.

Dean Murray, el administrador municipal del barrio de West Reading, dijo que algunos residentes fueron desplazados del edificio de apartamentos dañado. Murray describió a la planta de R.M. Palmer como “un elemento básico del distrito”.

El sitio web de la compañía dice que ha estado haciendo “novedades de chocolate” desde 1948 y que actualmente tenía 850 empleados en su sede de West Reading.

Fuente: AP