Video: Golpea a su mujer y la deja inconsciente; pasajeros lo detienen

Buenos Aires.- Una pelea de una pareja, ocurrida e el subterráneo de Buenos Aires, Argentina, terminó mal para la mujer que quedó inconsciente en el piso.

— ¿Vos te diste cuenta de que la dormiste? — lo increparon.

— ¡Fue sin querer! — buscaba él defenderse.

— ¡Llamen a la Policía! — continuaban los pasajeros.

Así fue el diálogo en el andén del subte de la ciudad de Buenos Aires entre pasajeros que intervinieron en una situación de violencia de género y el agresor. El hombre le acababa de pegar dos puñetazos en la cara a una mujer y ella estaba inconsciente, tirada en el suelo.

El hecho ocurrió en la Línea D, a la altura de la estación Scalabrini Ortiz. La situación se conoció porque la actriz Vanesa Spera subió el video a sus redes y se hizo viral. Solo en su cuenta de Instagram se vio 19.000 veces y las reproducciones en Twitter ya superan las 280.000.

Según su relato, la pareja venía discutiendo y fue en medio del griterío que el hombre le dio un puñetazo a la mujer. Segundos antes de que arrancara el subte de la estación le dio el segundo. Fue entonces cuando los pasajeros reaccionaron y empezaron a pedir que el metro se detuviera para ayudarla. A esa altura, ella ya estaba desmayada.

La sacaron de la formación y empezaron a intentar despertarla. A él, trataron de aislarlo porque todo el tiempo buscaba volver a acercarse a ella.

— Sos menos que un hombre, tomatelá — le gritaban

— Soy yo el que me banco (aguanto) la violencia, ¡boluda! — buscaba defenderse él.

— ¡La cagó a palos! — acotaba un testigo.

Finalmente la mujer despertó y se la llevó una ambulancia. A él pudieron retenerlo hasta que llegó la Policía. Según informaron se le inició una causa por 'lesiones' y lo liberaron. Intervinieron la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 5.

La actriz que subió el video reflexionó: "Este episodio terminó relativamente bien porque todos nos metimos, estamos tomando conciencia. Todos salimos a defender y a meternos para proteger a esta chica. Es importante meterse porque podemos salvar vidas. El 'no te metes', no va más".

La mujer que grabó la escena contó a medios locales que durante el viaje en subte a la pareja se la oía discutir como si tuvieran una relación previa.

Las cifras acompañan la hipótesis. En general, la violencia se da entre conocidos. Según la ONU, el 60% de las 87.000 mujeres asesinadas en el 2017 en el mundo fue víctima de un crimen de género cometido por sus parejas, exparejas o familiares. Es un dato del informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).

En Argentina, según el Observatorio de la Corte Suprema, solo en el 2018 hubo 278 víctimas (entre directas e indirectas) de feminicidios. "El 83% de las víctimas tenía un vínculo previo con los sujetos activos. En el 56% de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas", explican en el estudio.

Desde el 2009 existe una ley nacional (la 26.485) de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. El objetivo de la ley es eliminar la discriminación, procurar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia.

En el 2015 el movimiento de mujeres en Argentina conocido como 'Ni una menos' estalló en visibilidad y llenó las calles en una marcha, que resultó un antes y un después. Fue masiva y se pedía el fin de los feminicidios y la violencia de género. A partir de entonces se hace todos los años y la conciencia de la gravedad de la violencia de género es hegemónica.

Por eso, en las redes se leían comentarios como: "Mujer: decile 'basta' y ponete en pie. Vos valés, dejá de permitir que te dañen más"; "Esto me hizo acordar [a] mi ex que me lo hacía hace 6 años, era súper agresivo. Siempre hay gente que te quiere ayudar en esa situación", entre otros comentarios.