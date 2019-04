Video: ladrón ignora ruegos de un niño y se lleva su bici

Un triste video conmocionó a los internautas del mundo en las últimas horas, pues muestra el momento en el que un ladrón le roba a un pequeño niño su bicicleta, pese a los ruegos que este le hace.





La grabación fue captada por una cámara de seguridad del domicilio, ubicado en Texas, Estados Unidos. El pequeño Jonathon de la Cerda, de tan solo nueve años, se da cuenta de que hay un sujeto en las escaleras de su casa montándose en su bici. El hombre vestía una chamarra azul con capucha, así como jeans y tenis negros.









Según se cuenta, Jonathon estaba jugando con sus amigos dentro de la casa, razón por la que en la entrada había varias bicicletas.





Al ver al ladrón, Jonathon corre hacia él y le piden que no se lleve su bici: ‘¿Hola? No, no. No lo hagas…’ El hombre, al escuchar que le habla el niño, voltea y se apresura para irse. El menor se queda pasmado de preocupación, y comienza a decir ‘No, no, no. Dios mío, no’.





Posteriormente, corre detrás del hombre, quien ya le había ganado ventaja. Regresa confundido y luego vuelve a correr hacia el camino; sin embargo, el ladrón ya estaba lejos de ahí.









Al instante, los internautas reaccionaron con tristes comentarios para el pequeño. Además, manifestaron su ira y decepción hacia el ratero:





"Espero que el chico o adulto que robó esa bicicleta sea atropellado por un carro. Karma… ningún niño debería tener que decirle a alguien que no robe”.





Según se informó, el padre quedó conmovido por la forma de actuar de Jonathon, y le consiguió una bicicleta nueva al día siguiente; no obstante, interpuso una denuncia ante las autoridades.





Además, los medios de comunicación locales colaboraron con la familia del pequeño y difundieron el video en televisión.





La bicicleta tenía un significado muy especial para Jonathon, pues se trataba de la primera que tenía. Había aprendido con ella, además, le gustaba hacer varios trucos:





"Aprendí a hacer wheelies, a pararme encima de la bicicleta con una sola mano. Esa es la bicicleta con la que aprendí a hacer todos mis trucos y me la robaron”.





El canal Houston New’s, de la cadena ABC, solicitó la colaboración de la gente con las autoridades de Rosenberg, informando que las autoridades buscan al ladrón. El departamento de Policía de la comunidad también difundió el material.





