Video: Maestra salva a niño de asfixiarse el tapón de una botella de agua

Agencias

Ciudad de México.- Una maestra llamada JaNeice Jenkins salvó el miércoles de la semana pasada a uno de sus estudiantes, que estuvo a punto de ahogarse tras haberse tragado de forma accidental el tapón de una botella de agua en una escuela de Nueva Jersey (EU), según un video difundido por medios locales.

En la grabación se observa cómo el niño se sienta en su pupitre, agarra la botella e intenta abrirla con los dientes mientras la presiona con las manos. Instantes después, el recipiente de plástico revienta y el tapón se introduce en la garganta del pequeño.

Cuando el menor se da cuenta de que es incapaz de escupirlo, se levanta, se dirige hacia la profesora y trata de explicarle lo que ocurrió. Sin pensarlo dos veces, esta le practica la maniobra de Heimlich y, al cabo de unos segundos, logra que su alumno expulse el objeto y desobstruye así el conducto respiratorio del niño.

"Solo actué"

"Realmente no pensé, solo actué", explicó Jenkins tras el incidente. "Vi que necesitaba ayuda y me puse en acción para ayudarle. No podía respirar, su rostro estaba bastante pálido y tenía una mirada de desesperación", añadió.

La mujer, que lleva catorce años ejerciendo su profesión, hace un tiempo recibió capacitación en reanimación cardiorrespiratoria (RCP) y primeros auxilios básicos. Además, recientemente llevó a cabo un curso de actualización sobre primeros auxilios.

"Esta situación podría haber tenido un resultado trágico", declaró Tracey Watkins, directora del centro educativo. "Como comunidad escolar, estamos muy agradecidos y orgullosos de la señora Jenkins. En lugar de congelarse y entrar en pánico, recordó lo que aprendió en el entrenamiento de RCP y usó esas habilidades para salvar una vida", agregó.