Video: Mamá golpea a estudiante que hacía bullying a su hijo

Ciudad de México.- Una mamá en la provincia de Río Negro, Argentina, ingresó sin permiso a una escuela secundaria para golpear a un estudiante que supuestamente hacía bullying a su hijo.

El caso que conmocionó a madres y padres de familia, así como a usuarios en redes sociales, se presentó en el CEM 1 ubicado en la ciudad de General Roca al norte de la Patagonia.

Fue el miércoles por la mañana cuando la mamá ingresó al salón de clases y a gritos recriminó al acosador de su hijo llamándolo un adolescente “sinvergüenza”.

“Les queda un año a ustedes para egresar, sinvergüenzas de mierda”, expresó la madre ante toda la clase, video que se viralizó en redes sociales.

Según el portal El Clarín, la madre estaba molesta porque su hijo sufría bullying y las autoridades escolares no castigaron al responsable a pesar de las denuncias.

“Vine 10 millones de veces, ya estoy podrida”, dijo.

Ante la clase, la mamá pidió a su hijo que señalara al responsable del acoso escolar. Entonces, cuando lo identificó, se acercó al estudiante para recriminarle su actitud.

“Qué te pasa con mi hijo”, le cuestionó.

El video generó un debate entre madres y padres de familia en redes sociales.

Denunciada penalmente por el Ministerio de Educación

Ante la situación, las autoridades escolares indicaron que se trató de “un proceder que no corresponde” pues “las normativas son muy claras”.

“Hay deberes y derechos de madres y padres de familia, estudiantes y docentes. No es menor lo que sucedió. Todos deben cumplir con la normativa vigente”, comunicó la escuela secundaria.

Horas más tarde la mamá se disculpó, pero enfatizó en que su hijo era víctima de acoso escolar y los directivos no hicieron nada por lo que no le quedó otra opción: “Pediré disculpas al chico y su familia, la situación me desbordó”, concluyó.

Sin embargo, el Ministerio de Educación de Río Negro presentó una denuncia contra la mujer que agredió física y verbalmente a un menor de edad como consta en el video y según relatos de testigos.