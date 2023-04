Video: Mata policía de NM al hombre equivocado

Tomada de internet Cortesía / La casa donde ocurrió la muerte

The Washington Post

Farmington, NM— Oficiales de policía de Nuevo México se preguntaban si estaban en la casa correcta poco antes de matar a tiros a un propietario de vivienda armado este mes en lo que resultó ser la dirección equivocada, según un video de la cámara del cuerpo publicado el viernes.

La publicación del video se produce más de una semana después de que Robert Dotson, de 52 años, fuera asesinado por la policía en Farmington, Nuevo México, el 5 de abril, cuando los agentes se presentaron en la casa equivocada en respuesta a una llamada de violencia doméstica. Tres oficiales que dispararon sus armas fueron puestos en licencia administrativa paga, y la Policía Estatal de Nuevo México (NMSP) está investigando la fatal confusión.

Después de que los oficiales parecieron reírse de la idea de que habían confundido las direcciones, la policía retrocedió y alumbró a Dotson una vez que llegó a la puerta de lo que las autoridades pensaron que era la casa con el informe de violencia doméstica, según muestra el video. Pero se suponía que los oficiales debían estar en una dirección al otro lado de la calle, según la policía. Cuando Dotson abrió la puerta mosquitera y comenzó a levantar su arma de fuego, la policía abrió fuego contra el propietario, quien rápidamente cayó al suelo, según el video de la cámara corporal.

El tiroteo policial resultó en una escena caótica en la que la esposa de Dotson intercambió disparos con las autoridades y gritó de angustia, el video muestra: "¡Por favor ayuda, alguien le disparó a mi esposo!" Ni la esposa de Dotson, que no ha sido nombrada públicamente, ni los oficiales resultaron heridos.

El Departamento de Policía de Farmington publicó el audio de las llamadas al 911 y seis videos del encuentro fatal el viernes, incluido uno publicado en Facebook de la narración policial y clips de las cámaras corporales de los tres oficiales, quienes no han sido identificados públicamente. El jefe de policía de Farmington, Steven Hebbe, dijo en un comunicado de prensa que sus oficiales "reconocen la gravedad de este incidente" y prometieron publicar registros y archivos adicionales en las próximas semanas.

“Haremos todo lo que podamos para garantizar una comprensión más completa de lo que sucedió. Creo que las imágenes ayudarán a comprender mejor lo que sucedió”, dijo Hebbe. "Una vez más, deseamos expresar nuestras condolencias a la familia Dotson y, como su jefe de policía, deseo transmitir cuánto lamento que haya ocurrido esta tragedia".

Cuando se contactó para hacer comentarios, la esposa de Dotson dirigió a The Washington Post a Shon Northam, el abogado de la familia con sede en California. Northam no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado temprano.

Ha habido mil 66 personas que han sido fatalmente baleadas por la policía en los Estados Unidos en los últimos 12 meses, según una base de datos del Post. Hasta el momento, 285 personas han sido asesinadas a tiros por la policía en 2023, según muestra la base de datos.

Alrededor de las 11:30 p. m. del 5 de abril, la policía estaba respondiendo a una llamada de violencia doméstica en Valley View Avenue en Farmington, una ciudad del noroeste de Nuevo México cerca de la frontera con Colorado, aproximadamente a 200 millas de Albuquerque. Los tres oficiales que respondieron al informe tocaron tres veces la puerta principal de la casa equivocada y anunciaron que son policías, según muestra el video. Mientras esperan una respuesta en la puerta con una decoración de conejo de Pascua, uno de los oficiales pregunta si están en la casa correcta, según el video.

"¿No es 5308?" pregunta el oficial. "Eso es lo que dijo allí mismo, ¿verdad?"

Su colega responde: "No, decía 5305, ¿no?"

Cuando el oficial que llama a la dirección 5305 pide confirmar la ubicación correcta, el despachador de radio le dice que la casa que están buscando en Valley View Avenue es 5308, no 5305, muestra el video. El oficial confirma que escucha la dirección del despachador y parece decir: "No me digas que estoy equivocado", antes de reírse de la idea de que estaban en la casa equivocada, según el video de la cámara corporal.

Segundos después, uno de los oficiales lanza una palabrota y todos se alejan de la puerta principal cuando escuchan que alguien se acerca. Mientras los oficiales encendían una linterna en la puerta principal, la persona que respondió en el 5305 era Dotson, que portaba una pistola, según el Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México.

Cuando los oficiales ven que el hombre en la puerta comienza a levantar su arma de fuego, uno de ellos grita: "¡Oigan, manos arriba!". Luego, los oficiales comienzan a disparar lo que suenan como aproximadamente ocho tiros a Dotson, según el video de la cámara corporal. Las autoridades de Nuevo México dicen que los tres oficiales dispararon cada uno al menos una ronda.

Después de que concluyen los disparos iniciales, se puede escuchar a la esposa de Dotson en el video gritando: "¡Oh, Dios mío!" Momentos después, la esposa de Dotson tomó la pistola de su esposo muerto y comenzó a disparar desde la puerta, según muestra el video.

"Por favor, no", dice uno de los oficiales justo antes de intercambiar disparos con la mujer.

El tiroteo fue de ida y vuelta hasta que se dio cuenta de que eran policías y procedió a dejar su arma y cumplir con sus órdenes, dijeron las autoridades.

"Este es el departamento de policía", dijo uno de los oficiales, según el video. "Estamos aquí para ayudarte".

Fue entonces cuando la mujer pidió su ayuda, sin saber que los oficiales fueron los que mataron por error a su esposo. Cuando la policía finalmente ingresó a la casa, Dotson vestía una bata mientras yacía sin vida junto a una pistola, según muestra el video. Un funcionario de la radio policial confirmó que los tres hijos de los Dotson estaban arriba en el momento del encuentro fatal.

Dotson fue declarado muerto en el lugar, según la Policía Estatal de Nuevo México. La esposa de Dotson no ha sido acusada de ningún delito por intercambiar disparos con la policía.

La policía dijo que la familia de Dotson y su abogado vieron los videos en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Juan antes de que se hicieran públicos el viernes. Las autoridades dicen que dos de los oficiales han estado en la fuerza de Farmington durante cinco años, mientras que el otro ha sido miembro durante tres años.

Dotson era técnico automotriz en Farmington, según su perfil de LinkedIn. Sus colegas lo elogiaron en LinkedIn por saber "cómo sacar lo mejor de sus compañeros de trabajo manteniendo una actitud profesional".

En los días posteriores al tiroteo, Hebbe, el jefe de policía de Farmington, ha expresado repetidamente su remordimiento por un incidente en el lugar equivocado.

"No puedo decirles qué pasó en este caso", dijo en una conferencia de prensa reciente. "Los resultados son terribles".