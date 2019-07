Video: Motociclista enfrenta a familia que abandonó a perrito

Bogotá.- Muchas personas compran o adoptan un animal sin pensar en la gran responsabilidad que adquieren, estos animalitos que nos dan todo su amor se convierten en parte especial de la familia y requiere mucho cuidado y atención que, tal vez, no pueden darle todos.

En redes sociales fue difundido un video en el que un motociclista enfrenta a una familia que acababa de abandonar en la carretera a su perrito.

Este cruel acto ocurrió en una de las vías del estado de Huila, en Colombia.

En el video se puede ver el momento en que el motociclista persigue a toda velocidad al coche de la familia que dejó a su mascota abandonada, ante esto, el conductor de la camioneta intenta acelerar para escapar.

Por unos instantes se desata una persecución hasta que la familia se da por vencida y detiene la camioneta.

Instantes después, el motociclista logra alcanzarlos y los enfrenta haciéndoles ver lo cruel de sus acciones.

“Esto no se le hace a una mascota. Si usted no lo quiere, no lo puede abandonar así. Si usted lo quiere dejar, llévelo a un sitio donde sí lo quieran”, le reclamó el motociclista a la conductora.

Mientras tanto, a lo lejos se puede ver al perrito corriendo a toda velocidad para alcanzar a su familia.

Al percatarse de esto, el conductor acelera un poco, pero al final se detiene, baja del vehículo y deja entrar al animal.

Este video se volvió viral e incluso, redes las redes sociales, se lanzó una petición para que las autoridades identifiquen a estas personas y se les castigue.

Desafortunadamente, al final del video, se puede ver a la familia alejándose con el perrito por lo que su futuro es incierto.





















































Maltrato animal en Colombia

Las leyes colombianas, en especial el Código Civil, castiga fuertemente cualquier acto de crueldad animal.

Quien maltrate a un animal causándole la muerte o lesiones que afecten gravemente su integridad física tendrá multas de hasta 50 salarios mínimos vigentes y cárcel de 12 a 36 meses.

Incluso, las autoridades pueden arrestar a una persona de forma inmediata, sin necesidad de una orden judicial, ante cualquier muestra de maltrato.