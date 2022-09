Video: Niña salva su vida por fracción de segundos

California.- Mediante redes sociales circula un video en donde una niña salvó su vida de milagro, por centímetros evito ser arrollada por una camioneta.

Estos hechos ocurrieron en la ciudad de San Mateo, California, donde una familia cruzaba tranquilamente una calle por el cruce de peatones y una camioneta que no hizo el alto respectivo estuvo a pocos centímetros de atropellar a la pequeña.

WARNING: VIDEO COULD BE HARD TO WATCH.

Dashcam footage shared with ABC7 News captured the shocking moment when an SUV came within inches of a little girl when she was walking with her family at a San Mateo crosswalk. Story from ABC7's @AmandaABC7: https://t.co/ScANAY1t3n pic.twitter.com/j6b2iwsncP

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) September 22, 2022