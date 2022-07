Video: 'No habrá más turismo, ni museos, ni arte'

Dos personas adhirieron sus manos con pegamento al vidrio que protege la obra 'La Primavera', pintada por Sandro Botticelli hace 540 años y exhibida en la célebre Galería degli Uffizi en Florencia (Italia), como señal de protesta por la crisis climática en "una nueva temporada de acciones en los museos".

La acción fue organizada por activistas del grupo italiano 'Ultima Generazione', que se define en redes sociales como "una organización de desobediencia civil pacífica contra el colapso ecoclimático". Además, los manifestantes desplegaron una pancarta que decía "Ultima Generazione No Gas No Carbone (Última generación, sin gas, sin carbón)".

"Si el clima colapsa, toda la civilización tal como la conocemos se derrumba. No habrá más turismo, ni museos, ni arte", escribió el grupo en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Galleria degli #Uffizi: Laura e Simone si incollano alla Primavera di Sandro Botticelli.

Se il clima collassa, collassa l'intera civiltà per come la conosciamo. Non ci sarà più turismo, né musei, né arte. #clima #caldo #siccità #climateEmergency #A22Network pic.twitter.com/gd4lp7lkAr

— Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) July 22, 2022