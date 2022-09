Video: Otro berrinche del rey Carlos III, ahora con una pluma fuente

Tomada de video

Londres.- El rey Carlos III, recientemente proclamado monarca del Reino Unido, fue captado por las cámaras expresando su exasperación cuando su pluma fuente comenzó a gotear tinta en el castillo de Hillsborough, de Irlanda del Norte, este 13 de septiembre.

"¡Oh, Dios, odio esto!", dijo Carlos, poniéndose de pie y entregándole la pluma a su esposa, Camila, reina consorte. "Oh, mira, fluye por todas partes", respondió esta mientras el rey se limpiaba los dedos.

Después el monarca exclamó: "No puedo soportar esta maldita cosa". Además, al completar los documentos de los que se estaba ocupando, puso una fecha incorrecta, 12 de septiembre. "¿Es el 12 de septiembre?", preguntó a sus ayudantes mientras se sentaba en el escritorio, antes de reconocer: "Oh, Dios, me equivoqué de fecha".

No es el único momento viralizado en redes que ha tenido por centro a Carlos III en circunstancias poco apegadas a los estrictos y comedidos protocolos de la Corona. Hace apenas tres días se comentó ampliamente su furioso gesto hacia los ayudantes el día de su ascenso al trono.