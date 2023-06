Video: Reconoció fundador de OceanGate haber roto las reglas para fabricar 'Titán'

Durante una entrevista que hizo el youtuber mexicano Alan Estrada al ahora fallecido fundador de OceanGate, Stockton Rush, confesó que se rompieron las reglas para la fabricación del sumergible 'Titán' en el que murieron cinco pasajeros al implotar, muy cerca de los restos del Titanic.

Una de las víctimas mortales de la implosión del sumergible "Titán", le confió a Alan Estrada, le dijo al mexicano que le gustaría ser recordado como un innovador.

Creo que fue el general McArthur quien dijo: 'eres recordado por las reglas que rompes'. Y yo he roto algunas reglas para hacer esto posible, creo que las he roto respaldado de buenos ingenieros y lógica. Titanio y Fibra de carbono. Hay una regla para no hacerlo, pero lo hice.

Escogiendo las reglas que quieres romper y el valor que le dan a la sociedad, para mí eso es innovar, no inventar. Innovar es cuando hacer que un invento sea aceptado ampliamente", reveló en el video de YouTube disponible en el canal del YouTuber "Alan x el Mundo".

Pese a que el propio Alan Estrada ha comentado que en 2021 no logró descender al fondo del océano Atlántico en busca de los vestigios del Titanic por motivos de seguridad, por lo que un año después participó nuevamente en la expedición, tuvo la oportunidad de platicar cara a cara con Stockton Rush.

¿Quién fue Richard Stockton Rush?

Richard Stockton Rush fue un empresario estadounidense cofundador y director ejecutivo de OceanGate.

En 1984 recibió un título de ingeniería Espacial por la Universidad de Princeton, además en 1989 recibió una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de California, Berkeley.

En 1986 contrajo matrimonio con Wendy Rush, quien en ese entonces trabajaba como Piloto y profesora suplente.

Wendy es descendiente de dos pasajeros del Titanic que fallecieron trágicamente en el accidente de 1912, según registros recuperados por el New York Times.

Wendy Rush es tataranieta de Isidor Straus, un magnate adinerado nacido en 1845 y dueño parcial de las tiendas departamentales Macy's, y de su esposa Ida, quienes se encontraban entre los pasajeros más ricos en el primer viaje del trasatlántico Titanic.

Por su parte, Stockton Rush es descendiente de Benjamin Rush y Richard Stockton, dos promulgadores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Stockton fundó OceanGate junto a su socio comercial Guillermo Söhnlein en 2008, mientras que su esposa, Wendy, es directora de comunicación de la compañía.