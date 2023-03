Video: Roba auto, mata a peatón y tumba edificio

Estados Unidos.- Un sujeto robó un vehículo y tras una intensa persecución, terminó atropellado y matando a un peatón y chocando contra otro auto y contra un edificio que literal le cayó encima.

El incidente ocurrió el pasado 8 de febrero por la noche, en la esquina de las Avenidas North Wolfe e East North durante una persecución policiaca tras el vehículo Hyundai Sonata que fue reportado como robado y que terminó bajo escombros del edificio.

La Oficina del Fiscal General de Maryland publicó los videos del vistoso accidente, que sigue bajo investigación.

El peatón que falleció fue identificado como Alfred Fincher, de 54 años, mientras que el presunto ladrón del Hyundai, Shawn Lee Brunson, quedó bajo arresto.

🚨#WATCH: Jaw-Dropping Video Shows a fatal crash, as a Building Collapse During a Police Chase

📌#Baltimore l #Maryland

Watch shocking new released footage of a crash that lead to the collapse of a building in East Baltimore last month and left one man dead. After the driver… https://t.co/rNnztAS4ul pic.twitter.com/Vjf8ZQzn16

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 3, 2023