VIdeo: Sacude sismo de 6.4 el norte de California

Ciudad de México.- Un sismo de magnitud 6,4 se ha registrado la madrugada de este martes en la costa del estado de California, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Ferndale a las 02:34 (hora local), según datos del Servicio Geológico de EU, (USGS, por sus siglas en ingles).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 16,1 kilómetros. De momento, no se ha emitido una alerta de tsunami y no se han reportado pérdidas o daños materiales. Asimismo, no se han reportado personas heridas.

Según datos del portal poweroutage.us, que monitorea los apagones en el país norteamericano, más de 65.000 hogares y empresas se quedaron sin electricidad tras el sismo.

El condado Humboldt de 136 mil residentes está en una región del estado con una larga historia de sismos fuertes, incluyendo uno de magnitud 7.0 en 1980 y otro de 6.8 en 2014, de acuerdo con la Autoridad de Sismos de California.

“Debido a un fuerte sismo, se reportaron extensos daños en caminos y viviendas en el condado Humboldt”, tuiteó la oficina de servicios de emergencia. “Estén preparados para réplicas. Revisen tuberías de gas y agua en busca de daños o fugas”.

La oficina tuiteó que se produjeron “daños generalizados a caminos y viviendas”, pero las autoridades dijeron luego que los daños fueron menores a lo que cabía esperar dada la magnitud del temblor.

Dos personas sufrieron heridas, pero se consideraba que se recuperarían, dijo la agente de información de la comisaría local, Samantha Karges, a The Associated Press por correo electrónico.

En principio no se reportaron víctimas fatales, dijo Brian Ferguson, vocero de la oficina del gobernador para servicios de emergencia. Hubo “algunos daños” a edificios e infraestructura y dos hospitales tuvieron que recurrir a generadores al sufrir apagones, pero la escala del año era “mínima” considerando la magnitud del temblor, añadió.

Las autoridades cerraron un puente importante en Ferndale que estaba mostrando daños. El departamento estatal de caminos publicó una foto con el pavimento cuarteado.

También se reportaron algunas fugas de gas.

El sábado pasado, un sismo de magnitud 3.6 remeció la zona de la bahía de San Francisco poco antes de las 4 de la madrugada, provocando un rudo despertar a miles de personas y daños menores.

Ese terremoto tuvo su epicentro en El Cerrito, a unos 25 kilómetros (16 millas) del centro de San Francisco.