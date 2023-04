Video: Se electrocuta adolescente al subir un poste eléctrico

Tomada de internet

El Paso.- Un adolescente de El Paso recibió una descarga eléctrica después de subirse a un poste eléctrico cerca de un parque de patinaje en el lado Este de la Ciudad el jueves.

Según el Centro Médico Universitario(UMC), el adolescente fue trasladado al centro de quemados en Lubbock para recibir tratamiento por sus heridas.

El incidente ocurrió cerca del parque Dick Shinaut en Rufus Brijalba Drive.

En el video que muestra lo sucedido, se puede ver al adolescente sentado encima del poste eléctrico. Alguien en el suelo arroja algo y luego ocurre una explosión y el adolescente cae del poste.

Un testigo que estaba en el parque de patinaje cuando sucedió todo dice que alguien tiró una piedra y cuando el adolescente en el poste trató de atraparla, tocó el cable. El testigo le dijo a a la televisora KTSM que esta no era la primera vez que el adolescente se subía al poste eléctrico.

"Casi cada vez que lo veo, se sube allí y todos dicen 'Oh, tócalo' y él dice 'No, no voy a tocar eso'", dijo Kristian Gillham, quien estaba en el parque de patinaje.

El parque de patinaje y el poste eléctrico están justo al lado de algunas casas. Una persona que vive allí dijo que se quedó sin electricidad cuando ocurrió el incidente.

“En realidad es molesto porque el parque fue creado para que los niños vengan y se diviertan y conozcan gente nueva, pero no para que se intensifique hasta este punto”, dijo Annabel Arispe, que vive al lado del parque.

El Paso Electric advierte a la comunidad sobre los peligros de los postes y líneas eléctricas y le pide al público que informe cualquier preocupación.

“Cualquier parte de un sistema eléctrico puede ser peligrosa. Cada parte de lo que hacemos tiene algún tipo de nivel de peligro. Por lo tanto, le pedimos al público que se mantenga alejado de cualquier cosa, como incidentes de vehículos, algo que simplemente no parece normal. Llámanos. Enviaremos ayuda profesional para determinar si todo es normal o no”, dijo Anthony Ramos, quien es miembro del equipo de línea de El Paso Electric.