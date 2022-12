Video: Secuestra mujer a empleada de Walmart; la policía la mata

Estados Unidos.- Una mujer tomó como rehén a una empleada de Walmart en Mississippi, la cliente amenazaba con un arma de fuego a la trabajadora cuando llegaron elementos de la policía, quienes trataron de convencer a la agresora para que liberara a la víctima, y al no hacerlo le dispararon y la mataron.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:40 de la tarde en una tienda de Richland el miércoles y terminó poco después de que la policía ingresara al edificio y le disparara al sospechoso no identificado.

El momento captado por un comprador muestra a la mujer apuntando con el arma directamente a la cabeza de una trabajadora con los ojos abiertos y aterrorizada mientras caminaba frente a la tienda.

Se desconoce porque la mujer sacó el arma, pero se le vio temblando de angustia. El trabajador no resultó herido.

El suceso tuvo lugar casi un mes después del tiroteo masivo en Virginia que dejó seis trabajadores de Walmart muertos.

