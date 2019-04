VIDEO: 'Son unos inútiles': piloto a controladora de vuelo

Buenos Aires.- Dos aviones de las empresas Austral y Avianca se cruzaron a pocos metros mientras volaban cerca del aeropuerto Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los pilotos, en medio de la tensión, insultó a una mujer que se encontraba en las cabinas de control: "Son unos inútiles", expresó, según la comunicación trascendida.

El incidente, que no pasó a mayores inconvenientes, se produjo el domingo 21 de abril. El vuelo de Austral iba desde la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, hasta la capital del país, mientras que el de Avianca partía desde Buenos Aires hacia Sauce Viejo, provincia de Santa Fe.

Por su parte, la trabajadora de la torre de control le contestó al piloto, sin vacilar: "Venga a decírmelo personalmente", se escucha decir en la grabación, y concluye: "Idiota". Los ataques verbales se produjeron después de que el piloto informase a la torre de control de que ambas aeronaves se habían cruzado a poca distancia entre sí.

En las quejas del responsable del vuelo, puede apreciarse que estuvieron "a 500 pies [152 metros], y por momentos 300 [91 metros] de diferencia", reflejando que la situación era bastante crítica. No obstante, el copiloto de Avianca, Julio Cresta, luego lo desdijo ante la prensa y aclaró que, aunque estuvieron cerca, la distancia era mayor a los 150 metros que se indicaban en el audio.

Para graficar mejor el suceso, el usuario de Twitter @ChamerTUC publicó un video donde se refleja el recorrido de los dos aviones.









"Estuvimos en riesgo, pero no fue como para colisionar"

Además, en declaraciones a Radio La Red, el primer oficial a bordo de aquel vuelo comentó lo sucedido: "Pasó algo que no debería pasar, estuvimos en riesgo", admitió. En otras palabras, Cresta aclaró que "no fue como para colisionar", pero reveló que estuvieron "a una distancia que no es la más cómoda para cruzarse". A su vez, concluyó: "No le echaría toda la culpa a la controladora".

Por lo pronto, la información es poco clara y no se conoce con exactitud si se activó el TCAS Traffic, un sistema de alerta de tránsito y evasión de colisión, que indica a un avión que baje y al otro que suba en caso de emergencia. Sin embargo, se cree que aquel mecanismo se habría activado para avisar sobre la proximidad, pero no se sabe si el peligro fue mayor.

Asimismo, el presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriel Giannotti, le dijo a esa emisora radial que "ante cualquier situación que pueda generar algún impacto en la seguridad, se toman cartas en el asunto". Para concluir, comentó: "Vamos a investigar lo ocurrido pero sí puedo aclarar que la seguridad en este tipo de industria no se negocia, y también sabemos que pueden haber errores humanos".