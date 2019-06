VIDEO: Trump saca a alto funcionario del Despacho Oval por toser

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enojó con el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y le indicó que abandonara el Despacho Oval porque tosió mientras concedía una entrevista a la cadena ABC News.

Esa tos despistó al mandatario estadounidense cuando hablaba sobre su "fantástica declaración financiera" que un día "podría" hacerse pública. Al escuchar el ruido, se detuvo y sugirió al entrevistador, George Stephanopoulos, que volvieran a grabar su respuesta.

"Está tosiendo en medio de mi frase. No me gusta eso, ¿sabe?", aseguró Trump, quien agregó mientras mostraba su desaprobación sacudiendo la cabeza: "Si va a toser, por favor, abandone la habitación. Simplemente, no puede; simplemente, no puede toser".

Se deduce que el 'culpable' de esa interrupción fue Mulvaney a partir de la reacción de Stephanopoulos, pero este dato no se puede confirmar a partir de las imágenes.

La entrevista para el programa 'This Week' ('Esta semana', en inglés) abordó diversos temas, desde la campaña para las próximas elecciones que EU celebrará en 2020 hasta el informe que elaboró el asesor especial Robert Mueller o las declaraciones de impuestos de Donald Trump, que aún no son públicas.

Sobre ese último aspecto, el presidente de EU señaló que desea que sus compatriotas conozcan su "fenomenal" estado financiero porque muestra lo bien que hizo su trabajo, pero esa decisión "depende de los abogados" y "de todo lo demás", excepto de sí mismo.