Videos: primeras imágenes de los efectos del sismo de 6.3° que sacudió Grecia

En la Red circulan varios videos en los que se aprecian las consecuencias del terremoto de magnitud 6,3 que se registró este miércoles en el centro de Grecia.

Las imágenes recogen algunos momentos de miedo que vivieron los vecinos de la zona afectada, donde muchas personas salieron a la calle por miedo a quedar atrapados dentro de sus viviendas.

An earthquake of magnitude 6.2 struck central Greece on Wednesday, sending people rushing from their houses but drawing no immediate reports of casualties or significant damage. pic.twitter.com/37HRgW6Fzo

— Lots of Detail (@DetailLots) March 3, 2021

El temblor se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, con el epicentro localizado a 8 kilómetros al oeste de la localidad de Tyrnavos, en el centro del país, según los datos del Centro sismológico euro-Mediterráneo (EMSC).

Greece rocked by huge 6.3 magnitude earthquake as shaking felt in Athens #greeceearthquakepic.twitter.com/tsYg8oa2xO

— Lots of Detail (@DetailLots) March 3, 2021

Según los registros del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), el hipocentro del sismo se ubicó a 10 kilómetros de profundidad.

Video filmed in the city of Katerini, at the moment when the 5.9 magnitude #earthquake shakes central #Greece. #σεισμος#Ελασσονα@LastQuake@EarthQuakesTimepic.twitter.com/szu7dJt20f

— Xhildinho Z (@xhildinho) March 3, 2021

El intenso temblor se sintió en casi todo el territorio de la nación isleña, según lo declaró el sismólogo griego Vassilis Karathanasis a la televisión estatal, informa Reuters.

También llegó a sentirse en las vecinas Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro, detalla AP.

UPDATE: Powerful 5.9-magnitude #earthquake strikes in central #Greece. #σεισμος#Τυρναβος - @LastQuake@EarthQuakesTimepic.twitter.com/dNF9XDuQWC

— Xhildinho Z (@xhildinho) March 3, 2021

Se han reportado numerosas réplicas del terremoto. De momento, no se informa de víctimas ni de posibles daños materiales.

Fuente: www.actualidad.rt.com