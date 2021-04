Videos: Tiroteo en Texas dejó un muerto y seis heridos; hay un detenido

Texas.- Seis personas fueron heridas y una murió durante un tiroteo registrado en un edificio a las afueras de College Station, Texas.

Elementos de la policía local fueron movilizados a la zona del tiroteo donde lograron detener a un sospechoso en la zona.

Los seis heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

La policía local informó que una séptima persona tuvo que ser atendida en el lugar tras registrar una crisis de asma.

Apenas esta mañana el presidente Joe Biden anunciaba una serie de propuestas para disminuir la compra y venta de armas de alto calibre en civiles.

Los tiroteos son frecuentes en Estados Unidos por lo que los partidarios del desarme usan frecuentemente estos casos de tiroteos para presionar una legislación al respecto.

DEVELOPING: Several people injured after shooting in Bryan, Texas, police report; suspect is at large as of 5:30 pm ET. https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/2LBZW4MHHb

— MSNBC (@MSNBC) April 8, 2021