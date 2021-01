'Violen a todas', pide locutor de radio tras despenalización del aborto

Buenos Aires, Argentina.- Con la legalización del aborto en Argentina, Eliseo Lemus, locutor de aquel país, decidió compartir en Facebook un llamado a "violar mujeres", pues "el Estado pagará el aborto", escribió. Tras la polémica y críticas en su contra, aseguró que "hackearon su cuenta" y pidió disculpas.

El pasado miércoles 30 de diciembre el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y Lemus escribió: "Ahora salgan a violarlas a todas, si total el Gobierno les paga un aborto, que no se quejen".

Esto trajo reacciones inmediatas que recriminaron al comunicador de radio Calin 90.3 de Calingasta, localidad de la provincia de San Juan, Argentina.

También el Consejo de Comunicadores Sociales se expresó al respecto y calificó como lamentable que "el comunicador desconozca su responsabilidad social ante la comunidad" y consideró "mucho más repudiable que haga públicos sus odios personales para hacer común con los violentos".

Más tarde la disculpa de Lemus fue la siguiente:

"Hola gente querida, asen (sic) varios días que vengo con problemas con mi cuenta. He visto malos comentarios sobre mí, les pido mil disculpas, aparecen piblicasiones (sic) que en mi perfil no aparecen por malos comentario (sic) de mi, les cuento que el problema que he tenido ha sido porque me hackearon la cuenta, voy a estar eliminando esta cuenta y volver a realizar una nueva, como les daviso (sic) xq (sic) me llegan mensaje nuevamente una disculpas a todos, me avisaba Facebook cambiar contraseñas por motivos de seguridad y me suspendieron, ya asen (sic) unos días. Lo mejor que pensé es eliminarla. Mil disculpas a todos si ofendí por razón que yo desconocía".

Sin embargo, organizaciones lo denunciaron ante la justicia argentina, pues desde antes de la aprobación, señalan que expresaba su postura en contra de ello.

Lemus fue entrevistado para el periódico Tiempo de San Juan, según retoma Proceso, e insistió en que fue víctima de "hackeo" a la vez que sugirió "tener enemigos que sepan su contraseña".

Fuente: www.elimparcial.com