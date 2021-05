Viralizan foto de joven que murió sin ser atendida en hospital de Argentina

En redes sociales y medios de comunicación se ha comenzado a viralizar el caso de Lara Arreguiz, una joven de 22 años originaria de Santa Fe, Argentina, quien murió a consecuencia del nuevo coronavirus (COVID-19) mientras esperaba una cama del hospital Iturraspe para ser atendida.

A través de redes sociales, su madre, Claudia Sánchez, compartió la fotografía de su hija acostada en el suelo y explicó qué fue lo que ocurrió con el propósito de que otras personas no padezcan lo mismo que su hija.

“¡Fue todo muy injusto. Falta de solidaridad, profesionalismo y empatía!”

Denunció la mamá de Lara.

Lara era una joven estudiante de Medicina Veterinaria y padecía diabetes, situación que le complicó su infección por COVID-19. La fotografía de la joven argentina se ha viralizado en un contexto en el que el país vive una nueva ola de la pandemia y que ha causado el colapso de varios hospitales.

“Sé que nadie me va a devolver a mi hija, pero no quiero que vuelva a pasar nadie más por esta situación. Así esperaba ella ser atendida en el nuevo hospital Iturraspe. Se sentía muy mal y necesitaba acostarse. Solicite permiso para que suba a una camilla que estaba ahí y no me autorizaron. Entonces se acostó en el piso a esperar su turno”.

Explicó Claudia Sánchez, mamá de Lara.

Era una joven en situación de riesgo

La madre de la joven argentina que murió en el piso denunció que Lara era una paciente en condiciones de riesgo y que a pesar de que pidió que la atendieran, los médicos del hospital la hicieron esperar su turno por horas, “como lo indica el protocolo”.

“Ella era paciente de riesgo, dependiente de la insulina desde los 10 años. Veníamos del protomédico con un positivo de COVID y neumonía bilateral. Lo anuncié desde un principio y ni siquiera así tuvieron un poco de sentido común y empatía. Los médicos la vieron ahí tirada y la miraron como bicho raro y no la hicieron pasar hasta que tocó su turno”.

Dijo Claudia Sánchez.

La joven argentina ya había presentado síntomas de COVID desde el 13 de mayo y comenzó a empeorar en cuestión de horas. El 17 de mayo le hicieron una prueba de Sars Cov-2 y salió positiva, los médicos le recetaron antibióticos, pero no tuvo mejora.

Lara murió el 21 de mayo tras no presentar una mejoría y sufrir tres paros cardiacos.

¿Cuál es la postura del hospital donde murió la joven argentina?

Directivos del hospital explicaron que Lara no esperó horas, sino que estuvo 20 o 30 minutos en el pasillo, esperando la atención en la guardia. “Aparentemente decidió ella esperar en el piso. No pongo en discusión la foto, pero es una foto y no es el suceso. Fue atendida dentro de los tiempos que marca el protocolo”, explicó el director del hospital Iturraspe, Francisco Villano.