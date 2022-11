Yo rescaté a DeSantis en 2017: Trump

Agencia Reforma

Florida.- En medio de una fuerte ola de críticas por parte de prensa conservadora y de sus propios colegas republicanos, el ex Presidente Donald Trump lanzó un comunicado en el que señaló que gracias a él Ron DeSantis logró la Gubernatura de Florida en 2017.

DeSantis se ha convertido en la gran figura republicana tras su triunfo en la carrera a la reelección el martes pasado, mientras muchos se han apartado de Trump atribuyendo al ex Mandatario derrotas importantes del partido en las elecciones de medio término.

"Ron vino a mí en una forma desesperada en 2017, estaba políticamente muerto, perdiendo de forma aplastante", indicó en el comunicado.

"Ron tenía poca aprobación, malas encuestas y no tenía dinero, pero dijo que si lo respaldaba, podría ganar. ¡Y ahora, Ron DeSanctimonious está jugando juegos".

DeSantis se ha mantenido en silencio, sin criticar a Trump.

El Gobernador de Florida suena como posible candidato republicano a la Presidencia en 2024, mientras a Trump se le ha pedido retrasar su anuncio de candidatura debido a la derrota de los aspirantes que respaldó en los comicios del martes pasado.

La prensa conservadora también ha criticado al ex Presidente, al tiempo que ha ensalzado a DeSantis.

"NewsCorp., que es Fox, the Wall Street Journal, y el ya no gran New York Post apuesta por el Ron DeSanctimonious, un Gobernador REPUBLICANO promedio con grandes Relaciones Públicas", dijo Trump al respecto en su comunicado.

Agregó que el estado de DeSantis, Florida, tiene la ventaja de ser muy soleado lo que atrae a personas de otras entidades del país "sin importar quién sea el Gobernador", incluido él, quien vive en su resort Mar-a-Lago, en Palm Beach.