Zonas seguras para civiles en Gaza son imposibles, dice ONU

Gaza, Franja de Gaza.- La ONU aseguró este martes que es "imposible" implementar las zonas seguras definidas por Israel en la Franja de Gaza para que los civiles puedan refugiarse y escapar de los combates.

"Estas zonas no pueden ser seguras ni humanitarias cuando se declaran de manera unilateral", dijo James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que acaba de pasar varios días en el territorio palestino.

Según Elder, estas áreas "no son científicas, no son racionales, no son posibles".

"Creo que las autoridades son conscientes de ello", dijo el portavoz de UNICEF.

El emir de Qatar pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que obligue a Israel a volver a la mesa de negociaciones sobre la guerra de Gaza y calificó de "vergonzosa" la inacción de la comunidad internacional para detener el conflicto.

"Es vergonzoso que la comunidad internacional permita que continúe este atroz crimen durante casi dos meses, en los que se sigue matando sistemática y deliberadamente a civiles inocentes, incluidos mujeres y niños", dijo el jeque Tamim bin Hamad al-Zani en un discurso ante los dirigentes del golfo Pérsico reunidos en Doha, capital qatarí, con motivo de una cumbre regional.

Qatar, donde residen varios dirigentes políticos de Hamas, ha coordinado las negociaciones entre el grupo militante palestino e Israel.

Estas conversaciones condujeron a una tregua que duró siete días antes de que se reanudaran las hostilidades el viernes.

Durante la tregua, Hamas liberó a decenas de rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de presos palestinos e Israel permitió la entrada de ayuda humanitaria en la franja costera.

El Éjercito israelí intensificó después de la tregua su ofensiva contra Hamas en el sur de la Franja de Gaza, donde la ONU alerta de "un escenario aún más infernal" para los civiles atrapados.