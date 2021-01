“Claro que acudiré a la audiencia”: Maru Campos

Chihuahua.- La precandidata del PAN a la gubernatura del Estado, María Eugenia Campos, señaló que no ha sido notificada que deba presentarse ante el juzgado como parte del proceso que se sigue en su contra, pero en cuanto sea informada y le señalen la fecha, acudirá. “Claro que voy a ir a la audiencia, de eso he pedido mi limosna, saber de qué se me acusa”, dijo.

La alcaldesa con licencia estará citada el martes a las nueve de la mañana en una audiencia en la que le será informado de las acusaciones que se le hacen. “He estado tres años preguntando de que se me acusa”, dijo esta mañana.

Campos añadió que se enteró por otras vías de la notificación, pero no ha sido informada de manera personal.