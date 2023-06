María Victoria Morales originaria del estado de Puebla y quien se encuentra visitando a su hija en esta ciudad manifestó estar sorprendida del clima extremo que se vive en el Norte del país, donde también se enfrentó a la escasez de agua que, dijo, no es un problema que enfrenten en el Centro de México donde actualmente ya se presentan las primeras lluvias. “De verdad que es duro el desierto”, dijo la mujer mayor quien salió a llenar una cubeta con agua en los contenedores de uso público al Sur de la ciudad.

Morales explicó que desde hace cuatro meses se encuentra en la ciudad visitando a su hija quien vive aquí desde hace años, no obstante destacó que lo hizo en lo que consideró una época de clima extremo.

“Hace muchísimo calor y yo gracias a Dios el sábado ya me voy, me vine a estar cuatro meses. Estoy con mi hija que tiene su esposo que es de aquí, y pues ella ya se acostumbró a esto, pero a mí se me hace muy fuerte”, explicó.

Señaló que no se ha acostumbrado y tampoco a la comida, ya que dijo también hay más acceso a los mercados. “Extraño también la fruta, el durazno que se da mucho”, expresó. Actualmente la mujer y su hija reciben agua de la pipa, sin embargo Morales detalló que se había acabado y no ha regresado por lo que tuvo que echar mano de los depósitos de agua que se instalaron desde la pandemia en la colonia y los cuales aún funcionan y son una opción ante la falta del líquido.

Cabe destacar que ante estas altas temperaturas hay que mantener acciones preventivas, pues la doctora Brenda Ramírez Vega, coordinadora auxiliar de Salud Pública indicó que ante las altas temperaturas es necesario protegerse de las radiaciones solares, evitando, la exposición prolongada al sol, lo cual puede ocasionar, entre otros síntomas, náuseas, mareos, jaquecas, desvanecimientos y deshidratación.

Por lo tanto, recomendó el uso de gorros, sombreros y sombrillas que permiten proteger no solo la cabeza, sino también áreas delicadas como lo son los ojos, el rostro y el cuello, siendo un complemento importante del uso de bloqueador solar.

El uso de estos accesorios evitará los efectos del calor en el cerebro, entre los que destacan los siguientes:

• Cuadros de confusión, fatiga e insomnio, golpe de calor, daño muscular y circulatorio, dolores de cabeza o migrañas, deshidratación, problemas respiratorios, cambios en el estado de ánimo entre otros.

• Por lo tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la población a mantenerse hidratado y cuidar mucho de su salud en esta temporada de calor. En caso de una situación emergente, acudir a su Unidad de Medicina Familiar o servicio de urgencias, dependiendo de la gravedad, para la atención médica correspondiente.

