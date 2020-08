Cortesía / Tomadas del Facebook de Carlos Ramos. Cortesía

Chihuahua- El Charco, una comunidad a 33 kilómetros de la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua enfrenta un panorama desolador por la falta de lluvias, que se ha acrecentado con la desaparición paulatina de subsidios federales que paliaban la crisis pues había recursos para combustible, semillas y alimento para ganado.

Pobladores de la comunidad, donde se produce mayormente frijol han visto cómo en los última década sus agostaderos se han reducido por la muerte o la venta de ganado y en casos extremos los agricultores venden sus tierras y emigran a la ciudad.

Carlos Ramos, presidente seccional del poblado solicitó a través de diputados locales y federales tramiten la declaratoria de desastre natural y se puedan activar ayudas extraordinarias.

“Pedimos las gestiones de los diputados ante la terrible sequía por la cual están pasando en la zona sur y noroeste del estado de Chihuahua, peor aún se pondrá ya que no se esperan lluvias en los próximos diez días”, dijo.

Un propietario de tierras de comenta que los ejidatarios de la comunidad están en crisis porque en la presente temporada decenas de vacas han muerto de hambre o sed. “Hay poco pasto, no hay agua”, está muerto el rancho, no tiene vida, no tenemos recursos, se me han muerto muchas vacas” dice con lágrimas.

Así lo evidencian dos predios que utilizan como cementerios donde lentamente las auras devoran partes de las reses que yacen en el árido suelo.