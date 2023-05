“Esto no es un juego”: Bonilla, tras amenaza de bomba en escuela

“Esto no es un juego”: tras llamado de bomba en secundaria de Santo Niño

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, hizo una advertencia a jóvenes estudiantes de no hacer bromas como llamar a las escuelas para decir qué hay una bomba únicamente por no querer hacer exámenes u ocurrencias, ya que son casos serios que moviliza a las corporaciones de seguridad.

Lo anterior, luego del caso de la Secundaria Estatal 3099 en la colonia Santo Niño, donde llamaron por una amenaza de aparato explosivo y resultó ser falsa alarma.

Llamaron alertando de una amenaza de bomba, resultó falso.

“Esto no es un juego, pareciera pero no es un juego”, expresó el alcalde, quien manifestó que afortunadamente han sido llamadas falsas, pero dada la gravedad, no se puede tomar a la ligera.

Recordó que el 92 por ciento de las escuelas de la capital están vigiladas a sus alrededores por la cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (Pecuu) y tiene información de quienes pueden ser responsables de estas llamadas, por lo que nuevamente emitió mensaje a los estudiantes que evitar hacer este tipo de bromas.

También dijo que la solución no es la expulsión de alumnos, pero también ofreció los servicios de atención psicológica que cuenta el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS).