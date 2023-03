“No tengan miedo, busquen a esas niñas perdidas”

“El hecho de que nos amenacen no nos quita el derecho de amar a nuestras hijas, no tengan miedo; ¡luchen! No teman, ármense de lo que sea y busquen a esas niñas que están perdidas ¡por favor! a todas las que tengan niñas perdidas luchen con todas las armas que puedan, no se esperancen a la justicia porque esta no va a llegar. Aférrense al amor de madre porque el gobierno no escucha”, fueron las palabras de Concepción Silva, madre de Ximena S.S., quien en enero de este año denunció que su hija había sido víctima de trata en la calle 12 y Libertad, justo a espaldas del Tribunal Superior de Justicia.

Varias mujeres jóvenes y adultas, así como algunos hombres se congregaron en la Cruz de Clavos (lugar en el que se encuentran algunos de los casos de víctimas de desaparición y feminicidio principalmente). El objetivo de esto fue exigir justicia por el caso de esta chica y rendirle un homenaje.

El evento dio inició con un mensaje por parte de una de las organizadoras, quien a nombre de todas las que contribuyeron y acompañaron este hecho agradeció la presencia de los asistente,s quienes fueron vestidos principalmente de negro y morado.

“Primero que nada les doy la bienvenida a este lugar, donde siempre estará el recordatorio de que nos faltan muchas, de qué nos falta justicia, y sobre todo, de que nos falta ser escuchadas. El caso de Ximena, nos abrió los ojos de una manera excepcional. Ella era una joven de apenas 25 años”, exclamó la joven.

En el posicionamiento, también se refirió que aunque siempre se han visto este tipo de casos en los periódicos y en la televisión; no cabe duda de que esos jamás dejan de impactar.

“Como mujeres estamos en constante riesgo debido a la falta de empatía y solidaridad por parte de las autoridades, y saben qué es aún peor? Que existe gente, pueblo, que tampoco entiende por qué luchamos. Y estamos hartas de explicarles. El mismo día en el que nos estaban gaseando y arrojando petardos desde el tercer piso de ese edificio, fue cuando Ximena falleció”.

Además, se hizo el señalamiento en que ese mismo día, la mamá de Ximena luchaba por poder darle una sepultura digna a su hija.

“No tenemos palabras para describir lo que sentimos por estar aquí. Tenemos miedo, emoción, enojo, toda clase de sentimientos que se pueden albergar cuando una chica que pudo haber estudiado con nosotras, una chica que aún tenía un futuro, terminó de esta manera a causa del sistema machista y patriarcal que nos domina; hoy estamos aquí no sólo por Ximena, estamos por todas nuestras hermanas que aún no han recibido justicia, por todas aquellas que el gobierno deja pasar”. Finalizaron.

Este mensaje causó conmoción en las asistentes, e incluso, muchas de ellas terminaron en llanto por el dolor que genera este tipo de situaciones.

En ese mismo sentido, Mayté Regina de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., lamentó que nadie le creyera a esta mujer quien está pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“¿Por qué nadie le cree a esas mujeres?... porque no llegan oliendo a perfume, porque no llegan oliendo como los servidores públicos esperan que lleguen; porque las ven indefensas, porque también son discriminadas por su condición social y ahorita salen con un dictamen de que fue muerte natural cuando ella tenía un montón de moretones; dónde está esa investigación para que lleguen y den con esa persona que la golpeó previo a la muerte de Ximena. No hay detenido y un 8 de marzo ella muere en un hotel”, expresó la activista.

En esta conmemoración, estuvieron también algunos familiares de Alexa, la niña que fue captada el pasado 05 de junio del 2022, por Pablo Gerardo G.M., quien se la llevó luego de dispararle a la madre de la menor de edad, Marisol N., en la colonia Genaro Vázquez al sur de la ciudad.

“Justicia para Ximena, justicia para todas las desaparecidas… #NosFaltaAlexa” fueron las consignas que portaron las familiares quienes por miedo a represalias prefirieron no mostrar su rostro ni a hacer uso del micrófono pero sí escribieron un texto el cual fue leído por otra de las compañeras.

“Ya nueve meses que no sabemos nada de mi niña Alexa Itzel Núñez Sierra; aunque el responsable ya está detenido no ha querido decir nada y la autoridad no hace nada para que diga que hizo con ella o donde la tiene”.

“No le basto con abusar sexualmente de ella, destrozarle su niñez, hacerle su vida pedazos también se la tuvo que llevar y no con eso tratar de quitarle la vida a su mamá a quien le disparó en seis ocasiones eh intento degollarla”. También intentó llevarse a la hermana menor de Alexa, pero gracias a Dios no pudo, quiero que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley para Pablo Gerardo Gonzales Mancinas, ese hombre es un violador feminicida”.

Las palabras de cierre por parte de los familiares fueron: “mi niña no dejaremos de buscarte nos faltas en casa, te queremos y te extrañamos mucho… justicia para Marisol Núñez y Alexa Nuñez que aún sigue desaparecida… Seguiremos buscándote, Alexa mi niña no nos rendiremos”.

Para culminar con esta actividad, todas las personas que asistieron cantaron la canción “Cantar sin miedo” de Vivir Quintana y se brindó un minuto de silencio para Ximena.

De igual manera, se entregaron algunos volantes a los conductores en donde se explicó el caso de Ximena con la finalidad de visibilizarlo.