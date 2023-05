“Salieron a trabajar y ya no regresaron”: familiares de migrantes desaparecidos

Hace ya un año y ocho meses que 13 migrantes salieron de sus casas en busca de mejores oportunidades en los Estados Unidos; sin embargo, hasta el día de hoy, familiares y amigos no saben nada de ellos.

El 25 de septiembre de 2021 fueron privadas de la libertad en la carretera Coyame – Ojinaga, presuntamente por grupos del crimen organizado que controlan la zona fronteriza.

“Hoy estamos aquí para manifestarnos y exigir avances en la investigación del caso; estamos levantando la voz por ellos que no están presentes. Somos 13 familias esperando una respuesta. Nuestro primer llamado es a la gobernadora y a las autoridades”, externó la esposa de una de las víctimas.

El segundo llamado fue para quienes los privaron de su libertad y para los jefes de plaza.

“Si por sus razones les quitaron la vida, nos suponemos que quedo saldado lo que debían, ¿pero nosotros qué les debemos?, sólo queremos saber en dónde están”.

Así mismo, los seres queridos de estos jóvenes dijeron que si aún queda un poco de amor en el corazón de los que se los llevaron; piensen que su madre, hermana, hijos, esposa; estarán aquí algún día, de este lado pidiendo ayuda.

El último llamado fue para la ciudadanía de todo el estado de Chihuahua.

“Yo les pregunto ¿por qué los actos de los malos, es el silencio de los buenos? No te calles, denuncia y no esperes a que te toque a ti vivir esta agonía y desesperación. Nosotros solo buscamos encontrar eso que tanto amamos y a la fuerza se llevaron. Si tu cuentas con información por favor no dudes en mandarnos un mensaje a la página todo será completamente anónimo”.

Actualmente, hay una recompensa de dos millones de pesos para quien cuente con información certera del paradero de ellos.”

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, en 2020 y 2021 se recibieron 147 denuncias por la desaparición de personas migrantes, 67 fueron localizadas, de las 80 restantes se sigue desconociendo su paradero.