“Ser autista no es una tragedia”

Alejando Ocon Quiñónes de cinco años, fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista (TEA) a los dos años y medio y desde entonces, él, ha sido atendido en el centro “Camina”, un lugar en el que se le brinda atención a niñas, niños y adolescentes que viven con esta condición la cual se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad del exterior.

Hoy, dos de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo, una fecha que fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007 con la finalidad de destacar la importancia de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y con la intención de visibilizar que este sector de la población puede llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 115 niñas y niños en México están diagnosticados con este espectro y “Alex” como lo llaman sus familiares y amigos es uno de ellos.

Aunque al principio fue complicado para Alejandro Ocón y Miriam Quiñones padres de “Alex”, ellos decidieron afrontar esta situación con esperanza y amor.

“Cuando él tenía un año y medio fue que comenzamos a ver un retroceso porque inicialmente él sí decía papá, mamá agua y luego de pronto dejó de decir palabras, entonces comenzamos a buscar una terapeuta del lenguaje para que nos pudiera asesorar”.

“Sabíamos que era evidente la falta de lenguaje, ya que nuestro hijo ya tenía dos años. Posteriormente, buscamos una neuropediatra que nos pudiera asesorar y que nos pudiera dar un posible diagnóstico”, contó Miriam Quiñones.

Luego de que los padres de este pequeño supieron de la condición de su hijo, ellos se negaron.

“Hay mucha desinformación en torno a este tema ya que aunque hay muchas campañas de visibilización para nosotros como papás es un duelo; uno piensa que es el único que está pasando por algo así, pero en realidad no es así. Al principio batallamos mucho porque Alex entraba llorando a sus terapias y nosotros realmente sufríamos pero otros padres se nos acercaban y nos decían que todo era temporal”, explicó Alejandro padre de este pequeño.

Desde que este niño comenzó con sus atenciones especiales, sus familiares notaron un cambio favorable en él; aún y con esto, sus papás continúan en la espera de que haya mucho más resultados positivos en este proceso.

Al preguntarles a Miriam y Alejandro que representa Alex en sus vidas, su madre respondió de manera inmediata ¡Alex es lo máximo!

“Gracias a Alex hemos aprendido muchas cosas y hemos adquirido mucha más empatía hacia las personas en general; por ejemplo, anteriormente veíamos a un niño renegando y pensábamos que algo estaba mal pero uno no sabe lo que hay detrás, no sabes sus necesidades. Alex nos ha cambiado la vida a nosotros y a nuestra familia”, dijo Alejandro.

Alex es un niño muy alegre, le gusta mucho el agua, es un niño muy amoroso que come de todo y que de alguna manera u otra siempre une a su familia.

El mensaje de esta joven pareja hacia otras personas que están pasando por una situación similar a esta, es: “que no están solos y que el tiempo es muy valioso, que no hay que negarse ya que esta condición no va a quitarse y es importante que se atienda de manera inmediata”.

Además, ellos resaltaron la importancia de educar a los niños y explicarles que siempre hay diferencias y que todas las personas son diferentes y que eso no significa que sea raro o que este mal.

“A veces no batallas tanto con los niños sino con los adultos que en algunas ocasiones les dicen a sus hijos: “no te juntes con él” o ´”él es raro”, entonces siento que si los papás educáramos de una forma adecuada también se quitarían los problemas de bulliying sobre todo en niños con alguna condición de autismo o con alguna discapacidad.

El Centro Camina, está a cargo de Gabriela Unzueta (quien es terapeuta de Alex), y de otras siete personas; aquí se atienden niñas, niños y adolescentes autistas, con problemas de lenguaje, de articulación y de aprendizaje.

A lo largo de su carrera, Gabriela ha buscado que la gente vea el autismo no como algo malo sino como una condición diferente.

“La gente tiene esa concepción pero ser autista no es una tragedia. Los papás no deben de alarmarse porque pues sus hijos no están enfermos, no se van a morir, simplemente es una manera diferente de ver la vida”, explicó Gaby.

Entre los retos para ella se encuentra el que los padres comprendan que sus hijos son diferentes, que eso hace particulares a sus hijos; pero también está la parte de la desinformación que muchas veces se tiene en torno a este tema.

Tanto Gabriela, como los padres de Alex, coincidieron que hace falta que las autoridades educativas y de salud se involucren más en el tema y que atiendan las necesidades,

“Es complejo, porque son contados los docentes que tienen conocimiento acerca del autismo; hace falta que a los maestros se les dé la oportunidad de capacitarse porque también les tienen muy limitados sus horarios y por ende no pueden”.

Al cuestionarle a Gaby que le diría a sus pacientes, ella respondió que seguirá trabajando por y para ellos.

“Aunque muchas veces sea difícil, yo seguiré trabajando por ellos; esto es algo que me apasiona mucho y me gusta poder contribuir en su vida”, externó la especialista.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS AUTISTAS

Algunos ejemplos de características de la comunicación social y de la interacción social relacionadas con las personas autistas son: evitar mirar a los ojos a otra persona o no mantener el contacto visual, no responder cuando lo llaman por su nombre, no mostrar expresiones faciales como de felicidad, tristeza, enojo y sorpresa y no participar en juegos interactivos simples.

Además, algunos de ellos suelen usar pocos o ningún gesto, (por ejemplo, no decir adiós con la mano), no compartir intereses con otras personas, no apuntar a algo interesante para mostrarlo, no notar cuando otras personas están lastimadas o molestas.

Los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro.

FORTALEZAS

Los autistas cuentan con habilidades y fortalezas que las hacen poseer cualidades muy útiles para la vida adulta, y que necesitan desarrollar para compensar sus dificultades; estás pueden ser: tendencia a la sinceridad, cuando se centran en su interés y éste se convierte en su profesión, pueden llegar a tener un gran éxito a nivel laboral.

Suelen ser personas perfeccionistas, llegan a acumular gran cantidad de información sobre sus intereses, tienen una manera diferente de interpretar el mundo por lo que sus alternativas ante diversos problemas pueden ser novedosas e ingeniosas.

Por lo general son tenaces para conseguir sus propios objetivos, pueden destacar en áreas como las matemáticas, la música, la ciencia, la tecnología o el arte y algunos desarrollan ciertas habilidades muy por encima de la media.

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias.