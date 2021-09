“Sí hubo un operativo; hoy no he tenido contacto con él”, dice secretario de Seguridad sobre Álvaro Serrano

Chihuahua.- El secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, dijo que sí hubo un operativo dirigido a la detención de compañeros de lo que fue la Policía Federal, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación, Álvaro Serrano, quien no ha sido localizado y se presume su búsqueda por parte de la Fiscalía General de la República.

“Sí hubo un operativo, es lo que sé. Yo no he tenido contacto con él este día”, aseveró el jefe de la Policía Estatal, quien explicó que no tiene relación constante con Serrano, debido a que la AEI depende de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con versiones de la FGR, Serrano Escobedo es buscado por agentes federales de investigación para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, por un caso que involucra a más de 40 expolicías que participaron en un operativo en el municipio de Tanhuato, Michoacán, en el año 2015.

El jefe de la AEI de Chihuahua (quien era policía federal antes de ser comisionado a la entidad) es señalado en la investigación por supuestas ejecuciones extrajudiciales en dicho operativo, proceso iniciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la FGR.

Hasta esta tarde, Serrano Escobedo no ha sido localizado en sus oficinas de la FGE en Chihuahua ni responde su teléfono celular.